Clásico bogotano en los cuartos de final de la Liga femenina

Quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Liga femenina de fútbol colombiano, con el duelo principal entre Millonarios y Santa Fe.

Las llaves son la siguientes:

Cortuluá vs. Medellíin

Nacional vs. América

Millonarios vs. Santa Fe

Junior vs. Huila

Realizado el sorteo, así quedaron las llaves de los cuartos final en la #LigaAguilaFemenina 2019 ⚽🏆🙋‍♀️👉https://t.co/eCSVlkxlaO pic.twitter.com/mORZEXzXpC — DIMAYOR (@Dimayor) August 19, 2019

#EquipoProfesional | 👏¡Entre las 8 mejores! Nuestras verdolagas🇳🇬 enfrentarán a América en los cuartos de final de la Liga Femenina🙋🏽‍♀️ Comenzaremos de local esta llave🏆#VamosVerde #LigaAguilaFemenina pic.twitter.com/q74uLCnTWw — Atlético Nacional Femenino (@atlnacionalfem) August 19, 2019



Este fin de semana se disputarán los partidos de ida de cuartos de final. Cortuluá, Nacional, Millonarios y Junior arrancan de locales.



Los juegos de vuelta serán entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.



DEPORTES