Millonarios vs. Santa Fe, un clásico definitivo y con realidades diferentes

Millonarios y Santa Fe estarán frente a frente, con un panorama diferente para cada uno. Los azules luchan por sobrevivir en la Liga y los cardenales, que llegan más sólidos y mejor ubicados en la tabla, podrían clavarles la estaca final de la eliminación. Por eso el dramatismo que hay para el clásico que se disputará este miércoles a las 8:20 p. m., en El Campín, en el partido adelantado de la fecha 15.

Millonarios no quería llegar así al clásico. La idea del equipo era estar mejor ubicado, sin tanta presión, justo antes de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero la realidad es otra. Millonarios está al borde de la eliminación y una derrota hoy sería su condena. Tiene 13 puntos y le quedan seis partidos, así que con otra derrota le diría adiós a la Liga.

Alberto Gamero Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Para colmo, el equipo sigue sufriendo bajas por lesiones, una constante en este campeonato. Ahora el afectado es el defensor Andrés Llinás, quien no podrá jugar hoy por una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda. Llinás ni siquiera alcanzará a estar disponible para el juego contra Flamengo, en la Copa Libertadores, el próximo 2 de abril. Tampoco estará hoy Leonardo Castro, que sigue ausente.

Luego del empate contra Cali, en Millonarios manifestaron que se aferraban a la luz que les queda para clasificar, pero lo cierto es que el panorama es complejo.

“Sería ilógico pensar que estamos eliminados y el que se sienta así de nosotros tocaría pegarle un coscorrón. Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero debemos ser fuertes, tener un horizonte claro. Está claro que las cosas no se nos han dado, pero de ahí a rendirnos, eso no ocurrirá”, dijo Mackalister Silva.

Millonarios vs. Santa Fe Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Y en ese escenario enfrentan a Santa Fe, que marcha sólido, que lleva seis partidos seguidos sin perder y que se acerca a su clasificación. Para los cardenales sería un golpe de orgullo poder eliminar hoy a su clásico rival. Además, con 24 puntos que tiene, daría otro gran paso hacia los cuadrangulares.

“Estamos para competir, para que todos los jugadores del plantel se sientan útiles al jugar, claramente lo que queremos es el objetivo más grande, pero sabemos que para eso debemos trabajar, debemos mejorar todo el tiempo. Estamos para lo máximo, pero antes de eso hay que construir”, dijo el técnico Pablo Peirano.

El equipo cardenal tendrá las bajas de Juan Pablo Zuluaga, que salió lesionado contra Águilas, y del delantero Agustín Rodríguez.

