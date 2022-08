Millonarios avanza con paso firme en la Liga 2022-II, tras golear 1-4 a Cortuluá el domingo, y por ahora anda cómodo en el primer lugar de la tabla, con 21 puntos.

Mucho más trabajada y sufrida ha sido la campaña de Santa Fe, que ha tenido que superar muchas dudas a lo largo del semestre.



Sin embargo, el agónico triunfo 2-1 contra Patriotas, el sábado en El Campín, más la combinación de otros resultados, dejan por ahora al equipo de Alfredo Arias en el segundo lugar de la tabla, con 15 unidades.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Sánchez celebra el primer gol de Santa Fe contra Patriotas, el sábado. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

La última vez que los dos bogotanos estuvieron arriba en la tabla



¿Cuánto hace que Millonarios y Santa Fe no eran primero y segundo, respectivamente, en la Liga? Hay que retroceder hasta el 31 de agosto de 2013, cuando aún no terminaba la fecha 7 de la Liga 2013-I: Ambos compartían la punta con 14 unidades, pero al día siguiente, Nacional venció 0-1 a Junior en Barranquilla y llegó al primer lugar.



La situación contraria, es decir, Santa Fe primero y Millonarios segundo, no se dio hace mucho: fue el 25 de enero de este año, cuando apenas se jugaba la segunda fecha: rojos y azules tenían cuatro puntos. Al día siguiente, el puntero era Jaguares, que derrotó 2-1 a Cortuluá.



Se podría dar, incluso, que Millonarios y Santa Fe lleguen primero y segundo al clásico del sábado. Eso, si Unión Magdalena no le gana este lunes al Deportivo Cali y si Nacional no saca los tres puntos en el juego que tiene pendiente contra Envigado, el jueves.



La última vez que azules y rojos llegaron en la cabeza de la tabla al clásico ocurrió en abril de 2013, cuando eran líderes con 17 unidades. El 13 de abril, los cardenales ganaron 0-1, con autogol de Román Torres, y se quedaron con la punta.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe venció 0-1 a Millonarios el 6 de abril de 2013. Foto: Daniel Diusaba. Archivo EL TIEMPO

Cabe recordar que, en la campaña en la que se dio la final bogotana, en la Liga 2017-II, Santa Fe clasificó a los cuadrangulares en el segundo lugar y Millonarios lo hizo en la cuarta casilla. Eso sí, tras las semifinales del campeonato, eran primero y segundo de la reclasificación del semestre: los rojos, primeros con 47, y los azules, segundos con 44.



DEPORTES

Más noticias de Deportes