Liga femenina: flojo empate entre Millonarios y Santa Fe

El primer clásico del año entre Millonarios y Santa Fe mantuvo varias constantes de la historia de la Liga femenina. Las azules siguen sin ganarle en los 90 minutos a las rojas (cabe recordar que Millos eliminó a Santa Fe en 2019, pero en lanzamientos desde el punto penalti luego de dos empates).

Y este nuevo equipo embajador volvió a sufrir porque de la mitad de la cancha hacia adelante es muy liviano. Las actuales campeonas tampoco jugaron bien. Así, el juego salió 0-0 y Millonarios sigue como líder del grupo A.



El primer tiempo fue flojo, con pocas llegadas, algo de pierna fuerte al comienzo y demasiadas precauciones. Para completar, llovió durante casi todo el juego y eso tampoco ayudó a ver un juego fluído.



El local, Millonarios, todavía trata de encontrar un equipo base, teniendo en cuenta que la nómina de 2020 fue desmantelada casi en su totalidad. Así, el equipo le ha dado prioridad a mantener su esquema defensivo, pero de la mitad para adelante le cuesta: fue muy repetitivo en abrir el juego por los costados y mandar centros que a la larga no tuvieron destino.



Santa Fe tuvo la iniciativa, hizo pesar su mayor tiempo de trabajo y la continuidad del plantel y del técnico Albeiro Erazo. Por algo es el actual campeón de la Liga. Pero todo ese manejo y todo ese dominio no lo hizo valer en el área contraria. En la primera etapa no llegó nunca. Cabe recordar que, en su primera presentación, las Leonas vencieron 2-0 a Fortaleza, pero esos dos goles fueron de penalti, anotados ambos por la paraguaya Fany Gauto.



Erazo trató de cambiar el panorama, con el ingreso de la debutante paraguaya Amada Peralta en lugar de Tatiana Ariza, de floja presentación, además de refrescar la zaga con la entrada de Gabriela Huertas por la venezolana Nairelis Gutiérrez.

Así va la Liga femenina luego de tres jornadas. pic.twitter.com/GJFH9LFfTA — Orlando Ascencio (@josasc) July 23, 2021

Millos de entrada, mantuvo la misma nómina pero cambió un poco la actitud, trató de sacudirse del dominio rojo, pero no le funcionó y, más bien, esos metros que quiso ganar hacia el arco de Wendy Martínez fueron un espacio que Santa Fe pudo haber aprovechado mejor.



Las rojas parecieron encontrar la fórmula para hacer daño, los remates de media distancia. Liana Salazar lo intentó dos veces: en una, estrelló la pelota en el horizontal, y en la otra, falló en el cálculo para bañar a Yessica Velásquez y la tiró por encima del arco azul.



Los goles que no hubo en El Campín sí se vieron por la tarde en el estadio Metropolitano de Techo, donde La Equidad goleó 5-1 a Llaneros. Los dos equipos tradicionales del fútbol bogotano quedaron muy, pero muy en deuda.



