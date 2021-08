¡Santa Fe vive! Le ganó el clásico a Millonarios y salió de la cola

El clásico bogotano tiene una particularidad: cuando uno de los dos equipos llega, en el papel, en clara inferioridad, se rompe el alma, hace partido y muchas veces gana. Sobre todo, cuando el que viene desde abajo es Santa Fe. Y este sábado se repitió la historia en El Campín, cuando los rojos rompieron una racha de 11 partidos oficiales sin ganar: le ganaron 0-1 a Millonarios. Y lo hicieron bien.

La presión mayor era para Santa Fe, que era el que llegaba en el último lugar de la tabla y el que tenía que buscar el resultado para evitar que rodaran cabezas.



Santa Fe apenas necesitó nueve minutos para trasladársela a su rival, en una jugada en la que aprovechó un doble error de Millonarios para anotar el 0-1: primero, Elvis Perlaza perdió una pelota saliendo por su banda, sin que nadie lo presionara. Juan Pablo Vargas, que fue a apoyarlo, dejú un hueco y además, los azules tuvieron la mala fortuna que Stiven Vega, que llegó a apoyar, hizo un rechazo que pegó en Jorge Luis Ramos y dejó al panameño Ronaldo Dinolis listo para rematar cruzado y vencer al portero Christian Vargas.



Con el paso de los minutos, Santa Fe justificó esa ventaja en la cancha. Si bien Millonarios tuvo más tiempo en la cancha, no generó ningún peligro, Fernando Uribe quedó aislado y los rojos hicieron gala de un gran orden, con Alexánder Mejía como líder del medio campo y con un equipo solidario, que no atacó mucho, pero cuando lo hizo generó peligro. Tuvo incluso la posibilidad del segundo gol, en un remate de Iván Villalba que Vargas controló en dos tiempos.



Millonarios retocó el equipo para el segundo tiempo. Gamero sacó a los dos jugadores de peor rendimiento, Perlaza y Jorge Rengifo, y mandó al campo a Ómar Bertel y Édgar Guerra. Santa Fe siguió en la misma. El panorama era muy similar al de la primera etapa, aunque la salida de Millos por la derecha funcionaba algo mejor con Román-Guerra que con Román-Rengifo.



Hárold Rivera, el técnico de Santa Fe, se dio cuenta de eso y con un cambio le puso dos problemas a Millonarios: entró Jhon Arias por Jorge Ramos. Con eso, les tapó la salida a los azules y ganó en ataque. Dinolis pudo aumentar la ventaja: quedó de frente al arco, otra vez, incluso más cerca: le erró a la pelota...



Gamero desarmó lo que le había funcionado tan bien en los partidos anteriores, pero no el sábado: metió a un segundo delantero, Ricardo Márquez, en vez de un volante de marca, Juan Pereira, con lo que sacó del área a Uribe; luego sacó a Uribe para meter a Jáder Valencia y al final, armó línea de 3 con Andrés Murillo y mandó del todo a los laterales al ataque. La idea, tirar un ollazo a ver si de cabeza lograba resolver algo, la única fórmula que medio le funcionó... Pero nada.



Nunca den por muerto a Santa Fe. El clásico fue un bálsamo para recuperar la confianza.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc