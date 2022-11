Millonarios fue el que más lo intentó, pero el portero José Silva fue clave para que Santa Fe quedara con un punto en el primer clásico de los cuadrangulares semifinales, este domingo, en el estadio El Campín.

El primer tiempo fue una montaña rusa de emociones y drama. Comenzó mejor Millonarios, que llegó con el impulso del título de Copa Colombia conseguido el miércoles y trató de hacerlo valer en la cancha.



Fueron 25 minutos en los que los azules merodearon el área roja con mucho peligro, con dos opciones clarísimas para anotar: una de Carlos Gómez, que recibió de frente a José Silva un gran pase de Daniel Cataño, pero el portero de Santa Fe resolvió bien en el mano a mano, y luego, otra parecida, en un pase filtrado de Mackalister Silva a Ómar Bertel, en la que de nuevo, el arquero ‘cardenal’ fue figura.



A Santa Fe le costaba salir de su campo y llegar a los alrededores de Álvaro Montero. Hasta que llegó la jugada que se convirtió en la bisagra del primer tiempo: un mal rechazo de Israel Alba, que en vez de cabecear hacia adelante lo hizo hacia atrás, dejó a la ‘Roca’ Sánchez listo para tocar de cabeza hacia el centro, buscando una segunda jugada. Andrés Llinás, que tenía la vista en la pelota, se lo llevó por delante. Penalti claro, sancionado por el juez Carlos Betancur con la ayuda del VAR.



Andrey Estupiñán tuvo la personalidad para pedirlo, en medio de un panorama en el que Santa Fe no había sido efectivo desde el punto blanco: había fallado cuatro penaltis a lo largo del semestre. Pero Estupiñán engañó a Montero y así, el estadio quedó en silencio, menos la curva sur, donde estaban los hinchas de Santa Fe. Habían pasado 25 minutos de la primera etapa.



A partir del gol, y hasta el final del primer tiempo, el partido fue otro, porque Millonarios ya no tuvo la misma fluidez para llegar al campo rival y, más bien, fue Santa Fe el que encontró espacios y aprovechó la falta de filtro en la mitad para poner a trabajar a los defensas azules y al portero Montero.



Y hubo drama, cómo no. En una jugada de ataque a favor de Millonarios, José Aja y Andrey Esutpiñán fueron a cabecear la misma pelota y chocaron cabezas, en un estrellón en el que el uruguayo llevó la peor parte: sufrió una fractura de tabique y se pierde el resto de los cuadrangulares. Una baja enorme para una defensa que había ganado solidez gracias a él. Y si a eso se suma que, ya en el segundo tiempo, Geisson Perea vio la quinta amarilla, el técnico Alfredo Arias tiene problemas para el próximo partido, contra Pereira, de nuevo en El Campín.

El choque entre José Aja y Andrey Estupiñán. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



La montaña rusa volvió a subir en el arranque del segundo tiempo y el impulso, a partir de ese momento, fue todo de Millonarios, que volvió a irse encima de Santa Fe, al que le costó pasar de la mitad de la cancha y, al menos de entrada, no volvió a tener opciones para anotar.



En cambio, Millonarios tardó 15 minutos en encontrar el premio a su esfuerzo ofensivo, en una acción con algo de suerte: tras un pase de Daniel Ruiz a Luis Carlos Ruiz, Geisson Perea fue al cierre, pero la pelota se fue hacia su portería. El portero Silva, el de Santa Fe, atajó a medias y el otro Silva, el de Millonarios, la mandó a guardar: 1-1.



Los azules pudieron seguir de largo: diez minutos después del gol, Daniel Ruiz estaba listo para rematar cuando Kevin Mantilla, el reemplazo de Aja, alcanzó a pegarle en la pierna izquierda. De nuevo, el VAR le avisó a Betancur y ahora el penalti fue para Millonarios. Luis Carlos Ruiz no cobró bien: la bola iba muy al centro y el portero Silva le adivinó el cobro.

Acción del clásico Millonarios vs. Santa Fe. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Arias decidió apretar tuercas para, al menos, mantener la estructura, al ver que le costaba trabajo llegar al área de Millonarios. Sacó a Neyder Moreno, adelantó a Harold Rivera y metió otro hombre de marca, Jhonatan Barboza. Y refrescó el ataque con la entrada de Jeferson Rivas por Estupiñán. Con un poco más de marca en la mitad, ya Millonarios no llegaba con tanta facilidad.



Al final, Millonarios, que ya no encontraba cómo llegar, refrescó el ataque y terminó apostándole a la media distancia, pero sin ninguna dirección. Y así, el clásico se fue con un empate que los azules pudieron capitalizar a su favor, pero que Silva no dejó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

