Sin contar la inolvidable final bogotana que se jugó en diciembre de 2017, hay que retroceder bastante para encontrar un clásico bogotano con los dos equipos tan bien ubicados en la tabla. Más exactamente, a agosto de 2013, cuando estaban tal como hoy, Millonarios como líder y Santa Fe, en el tercer lugar.

Sin embargo, los azules, en teoría, llegan mucho más tranquilos al enfrentamiento número 307 en la Liga colombiana, que empieza a las 8:15 de la noche y será transmitido por Win Sports +.



Millonarios tiene una idea de juego más consolidada, mientras que Santa Fe aún trata de asumir la idea de su técnico. Pero la historia del clásico demuestra que, apenas pita el árbitro, todo se borra y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Más de una vez, el que llega en crisis le ha amargado la tarde o la noche al que llega como favorito.

Cómo llega Millonarios

Facebook Twitter Linkedin

Celebración del primer gol de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

“Todos los clásicos son muy diferentes, este tiene un poco más de motivación tanto para ellos como para nosotros, porque hoy son los terceros, con los mismos puntos del segundo. Nosotros somos los primeros; al fin y al cabo, prácticamente, el primero con el segundo”, dijo el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.



“Ellos también vienen haciendo cosas buenas, haciendo cosas importantes, y yo creo que esto es un clásico donde, por lo que se juega, nadie va a querer perder. Así hay que entrar a la cancha, intentar hacerlo lo mejor posible”, agregó.



Millonarios llega con nueve partidos sin perder en la Liga y con tres victorias seguidas contra Santa Fe.

Hay que entrar a la cancha y ganar el clásico, con una idea, con algo que se viene haciendo y con argumentos FACEBOOK

TWITTER



“Hay que entrar a la cancha y ganar el clásico, con una idea, con algo que se viene haciendo y con argumentos. Indudablemente nos vamos a enfrentar con un equipo que le va cogiendo lo que quiere el profe Arias, poco a poco lo van entendiendo, se van haciendo sólidos. Y, bueno, es bonito jugar estos clásicos. Dios quiera que nuestra afición, como la afición también de ellos, se divierta y que vayan al fútbol en paz”, aseguró Gamero. Cabe recordar que, después de muchos años, habrá hinchada visitante.

Santa Fe, en ajustes

Facebook Twitter Linkedin

Festejo del 1-0, anotado por Wilson Morelo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Mientras Millonarios ha recibido elogios por su juego, Santa Fe, que apenas lleva nueve partidos con Alfredo Arias en el banco, se ha metido en la parte alta de la tabla en medio de algunas críticas. Pero en el fútbol se suele decir que es mejor corregir ganando. Y en esas anda el técnico uruguayo.

“El clásico se encara tratando de sacar nervios, de sacar ansiedad, porque el mismo partido, por la carga histórica que tiene y porque no hay nadie que no le hable a uno de este partido y que te diga ‘hay que ganar’, eso ya de por sí motiva”, dijo Arias.

“La línea de motivación y ansiedad es muy fina. ¿Cómo se encara? Entrenando bien, trabajando seriamente y tratando de darle tranquilidad. Ese es mi mensaje para mis jugadores esta semana”, añadió.



Arias acepta las críticas al juego del equipo. “Yo creo que estamos adquiriendo identidad de Santa Fe. Siempre digo, los equipos que me tocó enfrentar y ver en la historia de Santa Fe tenían eso, que hasta el último minuto no se rendían y que lograban esas hazañas.



Y ya van 2 o 3 partidos que nosotros superamos golpes duros de errar penales, de estar en situaciones límite, y todos los partidos los jugadores y el plantel lo han sacado”, reconoció.



Justamente, Arias destaca que, por el tiempo acumulado de trabajo, Millos llega con ventaja.



“Millonarios tiene el tiempo, el tiempo que no han tenido otros equipos, ese tiempo que normalmente te lo da el resultado. En Millonarios ha habido gente muy inteligente y clara en aguantar a un gran técnico en el cargo. Yo estaba acá cuando las encuestas de algunos programas que declaran que es el mejor técnico, que es el mejor equipo, y que es verdad, esos mismos programas hacían encuestas sobre si se iba o no Gamero y porcentajes. Millonarios, ya te dije todo, en este momento es el mejor equipo, por algo va primero”, concluyó.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

Más noticias de deportes