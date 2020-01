Millos y Santa Fe, listos para el primer clásico del 2020

Millonarios y Santa Fe disputarán hoy (7 p. m.) el primer clásico capitalino del 2020, durante el torneo de pretemporada de Bogotá. Una oportunidad para que cada club siga afianzando sus equipos y adaptando a los nuevos jugadores.

Aunque se trata de un partido de preparación, no deja de tener viva la rivalidad entre los dos equipos de la capital, que este año lucharán por la estrella.



Por el lado azul, el equipo ahora dirigido por Alberto Gamero tuvo una primera prueba el pasado domingo, cuando empató 1-1 contra América. En ese partido, el técnico probó algunos de los refuerzos, como los centrales Juan Vargas y Luciano Ospina, el lateral Elvis Perlaza, el volante Juan Pereira y Ayron del Valle.

Ayron del Valle (der.) celebra su primer gol tras su regreso a Millonarios. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO



"Ellos van a ir mejorando. Este equipo tiene 9 días de estar entrenando aquí en Bogotá. Yo pienso que a pesar que tuvimos muchos errores, hubo muchas cosas buenas. La defensa me gustó bastante porque son nuevos. En el segundo tiempo América no tuvo opciones de gol", dijo Gamero el domingo.



"Vargas, Ospina y Perlaza tuvieron una buena presentación. Perlaza era la báscula de salida de nosotros. La pareja de centrales tuvo unos errores, pero fueron sólidos, tuvieron personalidad y me gustó mucho. Queremos seguir trabajando para que se sigan afianzando", agregó el entrenador.

El festejo de Diego Valdés (izq.) tras su primer gol con Santa Fe. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Los cardenales vienen de derrotar al Cali, 2-1, en una buena presentación de los dirigidos por Harold Rivera. El equipo mostró a varios refuerzos, como Valdés, que anotó el primer gol; Bellini, Palacios y Dayron Mosquera.



Santa Fe demostró que tiene una base sólida y que los nuevos jugadores se están acoplando rápido. Sambueza ratificó que es el eje del equipo y dejó entrever que tendrá otro gran semestre, en un nivel alto.



"Era importante ver el acoplamiento de los que han llegado con la base que teníamos, así que estoy muy tranquilo y esperemos que siga creciendo el nivel del equipo”, djo Rivera.



Azules y rojos afianzan nóminas para arrancar la Liga en la mejor forma. El partido será en El Campín y tendrá TV de ESPN 2. Las boletas del Torneo ESPN se encuentran a la venta en los puntos de Tu Boleta a nivel nacional.



DEPORTES