Millonarios aumentó este sábado su paternidad reciente sobre Santa Fe, al ganar 2-0 en el la edición 307 del clásico capitalino, en el estadio El Campín, de Bogotá. Es la cuarta victoria consecutriva de los azules contra los rojos.

El equipo que dirige Alberto Gamero llegó a 24 puntos y amplió su ventaja sobre el segundo, Unión Magdalena, en la punta de la Liga. Además, aumentó a ocho puntos la ventaja sobre el Deportes Tolima en la reclasificación, que da un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.



Millonarios prepara ahora el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia, en el que recibirá a Independiente Medellín el miércoles, en El Campín, mientras Santa Fe enfrentará en la fecha 11 de la Liga al Deportivo Pasto.



¡Por qué Millonarios se quedó con el clásico? Acá, las cinco razones de la victoria azul:

Los progresos de Carlos Andrés Gómez

Muy cerca de cumplir 20 años (lo hará el 13 de septiembre), Carlos Andrés Gómez se toma cada vez más confianza como titular de Millonarios. El nacido en Quibdó ha demostrado que puede ayudar jugando en corto, con su gambeta y habilidad, y también cuando tiene espacio para correr, con lo cual destroza defensas.



Además, Gómez ha tenido enormes progresos en la definición, algo que le criticaban mucho en los primeros partidos. El propio jugador reconoció el trabajo que el DT Alberto Gamero y el entrenador de delanteros, el legendario Arnoldo Iguarán.

De azul y blanco se viste Bogotá… ¡Vamos todos unidos! ¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔝✌️😁 pic.twitter.com/GeRsUNjMex — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2022

Millonarios supo adaptarse a las necesidades del partido

En el papel y por lo mostrado a lo largo de la Liga, Millonarios era el que iba a tener la iniciativa, el toque y el manejo de la pelota, mientras Santa Fe seguramente iba a aguantar, sin jugarle mano a mano a su rival. Sin embarrgo, las circunstancias del partido fueron cambiando y Millos se adaptó mejor.



Primero fue arrollador; luego supo aguantar a Santa Fe cuando intentó atacarlo y al final, con los rojos volcados en busca del empate, aprovecharon los espacios y aumentaron la ventaja.

Rendimientos individuales en Millonarios

Aparte de lo que hizo Carlos Andrés Gómez, de lejos la figura del partido, hubo varios jugadores de Millonarios que tuvieron una gran actuación en el clasico.



Después de Gómez, uno de los más destacados fue Juan Carlos Pereira, que tuvo participación directa en el primer gol y además tuvo una opción para anotar en la primera etapa, bien resuelta por Leandro Castellanos. También se destacaron Andrés Llinás, Larry Vásquez y Mackalister Silva, que tuvo un gran primer tiempo, pero bajó en el segundo.

Santa Fe sufrió por las bajas en la nómina

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del juego entre Millonarios y Santa fe hoy 3 de septiembre del 2022. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Con altas y bajas, Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe, fue consolidando una nómina que poco a poco le iba cogiendo la idea de juego. Pero para el clásico contra Millonarios perdió a dos jugadores importantes en su esquema.



El zaguero central josé Manuel Aja no jugó por lesión y su ausencia se notó. Kevin Mantilla, su reemplazo, se notó nervioso al lado de Geisson Perea. Y la ausencia de Harold Rivera hizo que Arias mandara a la cancha a un juvenil, Johan Torres, que tiene buen futuro, pero que la falta de experiencia le hizo perder varios balones saliendo de su área.

Los rojos no tuvieron peso en el ataque

Arias dejó por fuera del clásico, al menos como titular, al experimentado Wilson Morelo y dejó esa responsabilidad en Jeferson Rivas, que no ha podido revalidar con Santa Fe todo lo bueno que había mostrado en Leones, con el que fue goleador de la B en el primer tiempo.



A todo eso se sumó que Neyder Moreno y Matías Mier no tuvieron un buen partido, a tal punto de que Arias los sacó en el intermedio para buscar otras opciones con el debutante Carlos Lizarazo y el uruguayo Jonarhan Barboza. Y luego, cuando mandó a la cancha a Morelo, desarmó la defensa sacando a Geisson Perea para retroceder a Carlos Sánchez. Santa Fe no tuvo soluciones para recortar distancias.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc