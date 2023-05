Es clásico, y en el clásico la camiseta no solo se luce, la camiseta, sobre todo, se suda. Es como una armadura transpirada, fuerte en el choque, liviana en el juego. Una es azul como el espejo del cielo, la otra es roja como bañada en sangre de león.

Millonarios y Santa Fe defenderán esa coraza de tela en un partido que no admite esfuerzos a medias ni vagas intenciones. Solo admite correr, sudar, ganar.



Es clásico, y como clásico que se respete hay mucho más que el honor en juego. Es el partido en llamas, el del drama eterno y la tensión de siempre. El que convoca feligreses divididos por los colores.



Millonarios quiere la clasificación

Millonarios vs. América Mineiro Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Millonarios lo jugará con la idea de mostrar su mejor versión, la que se roba aplausos, y no caer en esa imitación de Millonarios que a veces olvida lo que hace mejor que los demás.



Los tres puntos significarían certificar la clasificación que viene aplazando y que le urge en medio del fragor del calendario. Ya tiene 30 puntos, medio cuerpo adentro, pero necesita superar este amargo bache que los llevó a perder con Junior (1-0), empatar con América Mineiro (1-1) en la Copa Sudamericana y salvar una igualdad con Envigado (1-1). Esos resultados por ahora no alarman, pero sí incomodan.Alberto Gamero admitió tras el último empate: “El equipo no me gustó para nada, hay que corregir”.



Su momento de volver a ser es hoy en el clásico, sin Óscar Cortés, que se fue a vestir la camiseta de la Selección.

Santa fe, a ganar como sea

Para Santa Fe no debe haber otra motivación que la victoria. Su derrota contra Universitario en la Sudamericana desató la ira cardenal, tanto así que el DT Harold Rivera, el amenazado permanente, está una vez más acorralado. El viernes corrió la versión de que había renunciado, no lo hizo, le dijo a EL TIEMPO que el tema ni se tocó, que está firme para el clásico.



Pero para Rivera cada partido es como pasar a una sentencia. Ganar el clásico no le dará el perdón popular, pero sí un respiro. Si Santa Fe no quiere defraudar, esta victoria es necesaria.



“Vamos a unir fuerzas. Esto todavía no termina, necesitamos mejorar en muchos aspectos, pero su apoyo es fundamental”, les dijo el delantero Hugo Rodallega a los hinchas.



Cuando hay clásico, las camisetas llevan vida propia: la azul está henchida de orgullo, la roja late con furia. Son una piel con escudo y con alma. Pero ellas no juegan, ellas se sudan.

PABLO ROMERO

REDACTOR DE EL TIEMPO

​@PabloRomeroET

