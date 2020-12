Millonarios hizo la tarea: ganó la Liguilla y jugará contra el Cali

Los juegos pirotécnicos con los que Millonarios terminó la fase todos contra todos y comenzó la Liguilla de eliminados se fueron apagando y en los dos últimos partidos, al equipo de Alberto Gamero no le sobró nada. En la semifinal sufrió con Once Caldas y tuvo que ir a lanzamientos desde el punto penalti. Y en la final, Pereira lo hizo sufrir en el remate del partido.

Un solitario gol de Juan Camilo Salazar le permitió ganar esta fase del torneo y llegar al último partido del año, el 30 de diciembre, contra Deportivo Cali en Palmaseca, para tratar de llegar de nuevo a la Copa Suramericana.



Los primeros 30 minutos fueron una copia al carbón del partido semifinal entre Millonarios y Once Caldas, en el que los locales trataban de dominar, pero no creaban peligro, y los visitantes, que sabían aguantar, metían uno que otro susto, aunque sin generar opciones de gol.



La única que tuvo Millonarios fue un doble rebote que falló increíblemente Diego Abadía, quien terminó como titular tras la marcha de Ayron del Valle y el positivo para covid-19 de Cristian Arango. En la primera, la estrelló de cabeza en el horizontal, y en la segunda, de nuevo metió el testazo y la tiró afuera.



La diferencia, esta vez, fue que Millos logró anotar un gol y con eso tuvo un buen rato de tranquilidad, gracias a una jugada de Émerson Rivaldo Rodríguez por la derecha, que lanzó un centro que capitalizó bien Juan Camilo Salazar, en el borde del área chica, a los 32 minutos.



No se veía por dónde Pereira podía hacerle daño a Millos. El propio equipo azul fue el que le dio aire, más exactamente Elvis Perlaza, quien se fue expulsado por doble amarilla por una ingenua falta cerca de la mitad de la cancha.



El DT Alberto Ganero recompuso la defensa con la entrada de Ómar Bertel por Salazar, lo que le quitó peso en el ataque. Pereira se tardó en darse cuenta de que tenía uno menos, y cuando lo hizo, atacó con entusiasmo, pero sin precisión.



Los últimos minutos, sin embargo, fueron un intercambio de golpes. El primero fue de Millos, en una salida rápida que Mackalister Silva no logró ​darle ubicación al remate final, con un toque abajo. Y Pereira respondió con un remate de Wilfrido de la Rosa que atajó abajo el portero Juan Moreno. Y así, Millos sigue soñando con su tabla de salvación en un año difícil.



