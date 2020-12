Millos enfrenta al Pereira, con la mira en el repechaje para la Copa

Millonarios no puede desaprovechar la oportunidad que tiene de ir a la Copa Suramericana 2021. Por eso, este martes buscará vencer al Deportivo Pereira (8 p. m. en El Campín, con TV de Win+) en la final de la liguilla, que es a partido único, y si avanza se verá con Deportivo Cali en la disputa de ese cupo.

Millonarios recibió la noticia de que dos jugadores del equipo son positivos para covid-19, esto luego de luego de que el domingo se conoció que había brote con 13 casos positivos, 7 de ellos de jugadores, lo que prendió las alarmas en el equipo. Los dos jugadores, cuyos nombres no fueron revelados, se mantienen asintomáticos, aislados y con vigilancia médica, dijo el club.



Así las cosas, aunque tiene dos bajas, Alberto Gamero puede diseñar con más confianza la nómina para el partido, ante un rival como el Pereira, con el que tiene máximo cuidado.



“Es un equipo que, en los últimos partidos, ha tenido una evolución; es un grupo joven, rápido por las bandas, que tiene transiciones con sus extremos. Es un partido de cuidado. Tenemos estos días para analizarlo de la mejor manera”, dijo Gamero tras la clasificación del equipo embajador, luego de eliminar al Once Caldas por penaltis.



Millonarios, que sufrió el golpe de no estar en la parte final de la liga, ha mejorado su rendimiento y los resultados ahora lo acompañan, también el juego. El equipo quedó de primero en su grupo en la liguilla, luego eliminó al club de Manizales, y va por el cuadro matecaña. Si logra avanzar en la serie, que es a partido único, se clasificará al repechaje contra el Cali, ahí estará en juego un cupo a la Copa Suramericana.



El club sigue en conversaciones para contratar a Fredy Guarín, y el DT confirmó en Caracol Radio que buscarán como refuerzos defensores centrales, un medio centro, un volante 10 y un delantero.



