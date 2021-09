Volvieron los hinchas y volvió el triunfo: Millonarios venció a Patriotas

Después de 553 días, El Campín volvió a recibir hinchas de Millonarios, 15.800, para ser exactos. Y el equipo respondió con un partido que tomó con tranquilidad, golpeó en el momento justo y logró una victoria 1-0 contra Patriotas, que lo deja en el segundo lugar de la Liga.

Millonarios tenía un equipo remendado en la defensa, por la presencia, hasta ahora testimonial, de Andrés Felipe Román y Andrés Llinás en la Selección Colombia, además de la de Juan Pablo Vargas en la de Costa Rica.



El técnico Alberto Gamero, como jugando tetris, trataba de acomodar piezas para armar un bloque sólido. Decidió prescindir de Breiner Paz, quien había reemplazado a Llinás en la derrota contra Deportivo Pereira. Mandó atrás a Stiven Vega, puso a su lado a Andrés Murillo y Juan Carlos Pereira fue el acompañante de Daniel Giraldo en la mitad.



De la mitad hacia adelante, armó un equipo de puro manejo, con Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Hárrison Mojica, un grupo de circulación pura para tratar de surtir a Fernando Uribe.



Millonarios, tanto por lo que armó como por lo que planteó Patriotas en el juego, un esquema totalmente defensivo, terminó con mucha posesión pero a veces abusó de ella y todo ese dominio de balón no lo tradujo en una gran cantidad de opciones para anotar. Pero se las ingenió para exigir al portero Carlos Mosquera. La más clara, un cabezazo de Silva que hizo volar al arquero.



Para fortuna de Millonarios, no tuvo que esperar mucho para lograr la ventaja en el segundo tiempo: a los cuatro minutos, Uribe la mandó a guardar luego de que Silva se la bajara de cabeza dentro del área. Y a partir de entonces el partido ya fue otro.



Patriotas, que se había replegado atrás, adelantó líneas e incluso, por momentos, le sacó la pelota a Millonarios. Y los locales entraron en el juego, cedieron la pelota y trataron de llegar en velocidad. Los boyacenses, que dejaron una buena impresión en El Campín, también exigieron en un par de ocasiones al guardameta Juan Moreno.



Sin rematar mucho al arco (tres tiros en 90 minutos), Millonarios tuvo paciencia y sacó una victoria clave para no colgarse en la reclasificación: quedó con los mismos puntos que Nacional, pero con peor diferencia de goles. Y sigue de segundo en la Liga, más cerca de asegurar la clasificación. Y lo mejor: por fin los hinchas lo pudieron ver en vivo.



​José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc