Millonarios se aferra al milagro: le ganó bien al último de la tabla

Millonarios le sacó provecho al partido contra el último de la tabla, Patriotas, y obtuvo su segunda victoria consecutiva en la Liga, apenas 1-0. Antes del partido, ese 1-0 lo hubiera firmado cualquier hincha. Después de los 90 minutos, el marcador resultó corto. La falta de tino y el arquero Carlos Mosquera lo evitaron.

El que no siga mucho el fútbol colombiano y llegue a ver el partido de anoche entenderá por qué Millonarios estaba, antes de comenzar la fecha, en el puesto 16, y por qué su rival, Patriotas, era último y no había ganado. Esa persona, como todos los que vieron el juego por televisión, tuvieron que esperar 27 minutos para ver un remate al arco.



Y ese remate al arco fue gol, tras una buena jugada entre Stiven Vega y Juan Camilo García, que terminó en un centro de Juan Camilo Salazar y un cabezazo de Cristian Arango, quien solo necesitó partido y medio para convertirse en el goleador de Millonarios en el 2020. Llevaba dos, hizo dos en Envigado y ahora este.



Patriotas intentó ser ordenado, pero jugó sin delanteros y así es muy difícil. Por eso lleva apenas cinco tantos este año, uno de ellos un autogol. Al portero Cristian Vargas no lo probaron nunca en el primer tiempo.



Millonarios, dada la debilidad del ataque rival, empezó a sumar hombres al ataque a ver si ganaba volumen. Los dos laterales, Román y Perlaza, jugaron muy adelantados. Juan Camilo García tuvo un debut como titular muy bueno, aunque hay que verlo en un partido con mayor exigencia. Sin embargo, salvo Arango y su gol, no fue mucho el peligro que crearon en la primera etapa.



Otra cosa fue el segundo tiempo, cuando Millonarios metió un poco más de entusiasmo y comenzó a hacer figura al portero Carlos Mosquera, que atajó muy bien un cobro de tiro libre de Ayron del Valle y resolvió también un par de jugadas mano a mano con los atacantes.



Para completar, el juez Ricardo García dejó de sancionar un penalti de Breyner Zapata a Del Valle. Y un par de minutos después compensó echando al mismo jugador, por una falta que podía resolver con una amarilla, en la que además cortó un avance prometedor. Y luego, en uno de los pocos errores del portero Mosquera, Diego Godoy, que había entrado por Salazar, quiso bañarlo y falló en el cálculo.



Millonarios mereció un poco más que el 1-0. Pero a estas alturas del campeonato, con la angustia de sumar para no descolgarse del todo, cualquier victoria es cariño. Viene la tanda brava: Junior, Nacional y América. Ahí tendrá que mostrar si los progresos de los últimos 180 minutos son suficientes para seguir peleando.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc