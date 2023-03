Millonarios sigue prendido, cerca de los primeros de la tabla de posiciones de la Liga, luego de una sufrida victoria contra el Deportivo Pasto, un 2-0 que lo mete en la quinta casilla del campeonato, con 14 unidades.

Alberto Gamero tuvo que armar un equipo con muchas bajas y con lo que tenía disponible: Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas y Óscar Cortés estaban con sus respectivas selecciones, y las lesiones dejaron por fuera a Luis Carlos Ruiz, Ómar Bertel, Leonardo Castro y Jáder Valencia, el último en sumarse a esa lista hasta antes del juego.

Millonarios FC informa que, luego de realizar todos los exámenes de diagnóstico, Jader Valencia sufrió en el juego vs Águilas, esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda con trauma óseo y lesión musculotendinosa. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/NOHhNWz8ZV — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2023



Además, el DT decidió dejar por fuera de la titular a Andrés Llinás, que volvía de su lesión de tobillo pero que cantó los himnos desde el banco, al igual que Elvis Perlaza.



Con una nómina más que mixta, a Millonarios se le notó que estos jugadores no siempre actúan juntos, y si a eso se suma que algunos de los titulares no estuvieron en su mejor nivel, como Mackalister Silva, el rendimiento no fue el mejor.



Pasto mostró que no quería meterse atrás, también tuvo iniciativa, pero sufrió en los alrededores del área local por falta de claridad. El partido fue bastante opaco y en la primera etapa solo hubo un par de opciones de Millonarios: un cabezazo de Óscar Vanegas y un remate cruzado de Fernando Uribe que se fue afuera por muy poco.

El arranque del segundo tiempo cambió la historia para Millonarios



Para el segundo tiempo, Luis Paredes reemplazó a un inédito Yuber Quiñones y Millonarios, al menos de entrada, tuvo sus mejores minutos del partido. Supo aprovecharlos con un gol en el minuto 58, cuando Juan Carlos Pereira probó de media distancia. El portero Diego Martínez controló a medias y en el rebote, Israel Alba la mandó adentro del arco.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Pasto Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

La ventaja azul volvió a enfriar el partido, porque Pasto no generó mayor peligro y Millonarios tampoco es que haya tenido mucha claridad para buscar un segundo tanto. Más bien, la mala suerte sigue ensañada con los azules.



En una jugada en la mitad de la cancha, Óscar Vanegas se lesionó y su problema parecía ser bastante complicado, en una de sus rodillas. Gamero tuvo que apelar a Andrés Llinás para reemplazarlo, a la espera de un reporte médico oficial.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Pasto Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



La lesión de Vanegas distrajo un poco a los jugadores de Millonarios y Pasto lanzó un último envión en busca del empate. Daniel Moreno estrelló un balón en el poste con un remate de cabeza, tras un centro de ‘Alcatraz’ García.



La salvada despertó a Millonarios, que logró aumentar la ventaja en el tercer minuto de reposición, en un balón que entraron a buscar Llinás y Fernando Uribe. El primero cabeceó mal, pero el rebote le quedó al segundo para liquidar el juego.



Millonarios sigue con problemas de nómina, sin encontrar el brillo del semestre pasado, pero sigue en el lote de punta, y ahora listo para enfrentar un clásico contra un Santa Fe que viene en alza.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes