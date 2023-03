Millonarios no se puede dar el lujo de caer en un bache y quedarse a contemplar la Liga desde ahí. No, este equipo, el que presume de su buen fútbol pero que anda golpeado por quedar afuera de la Copa Libertadores, requiere una victoria contra Pasto en partido pendiente de la fecha 1 (8 p. m. Win +), para recuperar la confianza, las ganas y encarrilar su camino.

El golpe fue duro, pero el equipo era consciente de la dificultad al enfrentar la serie contra Atlético Mineiro de Brasil. En todo caso, el equipo cayó a Copa Sudamericana y esa es otra motivación para seguir adelante.

A salir del bache

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios lamenta su eliminación en la Copa Libertadores. Foto: Yuri Edmundo. Efe

Sin embargo, el fin de semana Millonarios tropezó y no se encontró. Empató contra Águilas 2-2 después de ir ganando 2-0, y dejó algunas inquietudes en su funcionamiento.



(Le puede interesar: Millonarios da importantes noticias sobre la salud de Luis Carlos Ruiz)



Pero Gamero está fuerte, no cae en el desespero, al fin y al cabo su equipo está por ahora entre los ocho y tiene fútbol para quedarse ahí. Los tormentos vendrán más adelante, por la obligación que tiene de pelear la estrella, pero mientras tanto el DT se muestra tranquilo. “Por lo menos a mí no me entra la preocupación aunque tenemos que mejorar cosas”, dijo el domingo.



Lo que sí debe preocupar, aunque no lo diga, son las bajas. No tiene al portero Álvaro Montero, que está con la Selección Colombia; no tiene al goleador Leonardo Castro, que se lesionó. Otro lesionado es el lateral Bertel. No está Óscar Cortés, que está con la sub-20; Luis Carlos Ruiz que recién ayer recibió el alta médica... Llinás ha sido baja por esguince de rodilla pero regresa a la convocatoria...

¡Mañana todos con la azul puesta! 🔵⚽️ ¡Mañana juega Millonarios!



Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el juego frente al Deportivo Pasto en El Campín. pic.twitter.com/oW9Nhp9ICG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 22, 2023

Y así, Gamero arma su nómina apostando por sus jóvenes. Pues cree en ellos. Habla de ellos. Elogió lo que hicieron contra Águilas.



“Lo que está haciendo Paredes es muy bueno y se cansó. Entró Guerra y lo hizo bien, Jader me ayudó a soportar la salida de ellos y a atacar, me dejó tranquilo. El partido de Asprilla fue muy bueno contra Salazar y Caballero, el muchacho hizo un buen trabajo y eso es lo que miro”, dijo.



Millonarios cayó en un bache que por ahora no es peligroso, es solo una alerta para sacudirse ya. Recuperar la confianza es el objetivo y para eso necesita volver a ganar.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes