A Millonarios se le venía una tanda brava para demostrar de qué estaba hecho y ratificar su primer lugar en la Liga 2022-I. El primer examen lo superó, no con pocas dificultades. Un penalti anotado por Daniel Ruiz le dio la victoria contra Once Caldas, este viernes en El Campín. Ya son siete victorias consecutivas.

Once Caldas, al menos defensivamente, demostró en El Campín por qué le sacó ventaja al lote del descenso y se metió a pelear arriba en la tabla. Fue un equipo con orden, que se la puso difícil al trío de creación que armó Millonarios y que dejó completamente aislado al hombre de punta, Diego Herazo.



Eso sí, el equipo de Diego Corredor se quedó corto a la hora de atacar, a pesar de que tenía dos cosas favorables para hacerlo: primero, mucho espacio, y segundo, hombres rápidos que atacaban a laterales que se volcaban al ataque pero que invitaban a que los atacaran.



Herazo sigue sin encajar en la idea de Gamero, y menos en un partido como este, en el que no estaban ni el desahogo por las bandas de Román y Bertel ni la experiencia de Mackalister Silva, todos ausentes por problemas físicos.



El técnico se dio cuenta y movió el equipo en el intermedio, con la salida de Herazo y la entrada de Jáder Valencia. Y esa pieza encajó rápido, porque Millonarios comenzó a tener más precisión en los alrededores del área del Once Caldas.



En una de esas acciones, en las que el equipo tuvo manejo en las 18, Marcelino Carreazo cruzó a Daniel Ruiz. Penalti claro. El propio ‘10’ pidió la pelota y le rompió el arco a Gerardo Ortiz. 1-0 a los 16 del segundo tiempo.



Once Caldas, con la entrada de dos caras conocidas en Bogotá, Ayron del Valle y Juan David Pérez, le apostó un poco más al ataque y ya el juego fue mucho más abierto.



Sin embargo, los blancos (que jugaron de gris y negro camuflado) sufrieron un problema repetido en la temporada: rematan poco al arco. Millos tomó algunas precauciones para evitar sustos.



Gamero no terminó contento. Les dijo a sus jugadores que tuvieran cuidado con las acciones alrededor del área y que se concentraran. Pero más allá de eso, Álvaro Montero, que por novena vez en la temporada sacó su arco en cero, esta vez no pasó mayores sustos.



Millonarios está muy cerca de resolver la clasificación. Tiene 26 puntos y es cada vez más líder. Y ya pasó el primer juego de la "tanda brava". Ahora vienen Medellín, Junior y América.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc