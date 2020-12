Con mucho sufrimiento, Millonarios se metió en la final de la Liguilla

Millonarios, que venía de ganar todos los partidos de la Liguilla, sufrió mucho con el Once Caldas y debió esperar a los penaltis, tras un 0-0 en los 90 minutos, para conseguir la clasificación a la final de la Liguilla, que entrega la posibilidad de pelear por un cupo en la Copa Suramericana.

Una de las frases de cajón del fútbol es que todos los partidos son diferentes. Que lo diga Millonarios, que ya había enfrentado dos veces al Once Caldas, con suerte diversa. En la primera, una dolorosa derrota 1-3, que fue la cuota inicial de la eliminación. Y la segunda, en el comienzo de la Liguilla, en medio de un aguacero, en el que Millos ganó, gustó y goleó: 5-2.



Millos salió con la misma determinación del día de la lluvia en El Campín, pero no con la misma profundidad, ni la misma capacidad para definir. Los azules superaban en juego al Once, pero no en goles, porque no tuvieron tino en el último cuarto de cancha. Los visitantes no tuvieron prácticamente llegadas al arco de Juan Moreno en la primera etapa.



Salvo una leve reacción de los de Manizales en el comienzo del segundo tiempo, el complemento fue más de lo mismo: Millonarios, con la pelota pero sin saber qué hacer con ella, y el Once a la espera de una oportunidad que no llegaba.



Increíblemente, el que más cerca estuvo de ganar en el tiempo reglamentario fue el Once Caldas, que casi se lleva el triunfo en el minuto 90, en un cobro de costado de Sebastián Hernández que Cristian Arango intentó despejar y lo que hizo fue mandarla al horizontal de su propio arco. En el rebote, Mender García la tuvo dos veces y en ambas respondió brillantemente el arquero Moreno.



Millonarios se volvía a enfrentar al fantasma que lo ha aquejado en los últimos años, el de la definición desde el punto penalti. Los antecedentes en este 2020 eran nefastos: Cali lo sacó de la Copa Suramericana y Alianza Petrolera, de la Copa Colombia.



Mackalister Silva, que venía de fallar en el desempate contra Cali, la metió con algo de suspenso. Dayro Moreno engañó al portero y empató la serie. Juan Pablo Vargas no falló, pese a que el arquero Ortiz adivinó el palo. David Lemos mandó al otro palo a Moreno y anotó el 2-2. Elvis Perlaza cobró duro y al centro, 3-2. Sebastián Hernández rompió el arco y marcó el 3-3.



Diego Abadía, con poco impulso, la metió pegada al palo, 4-3. Mender García igualó con un remate a media altura, a la derecha del portero. Matías de los Santos cobró duro y al centro, 5-4. Y 'Pecoso' Correa engañó al arquero y la metió suave, a su derecha. Todo igualado.



Ahora era uno y uno. Santiago Montoya, que había entrado en el segundo tiempo y tenía el fantasma de la Suramericana, cambió de palo y la metió. Elvis Mosquera se perfiló para pegarle de zurda y pateó con la derecha. El portero no adivinó. 6-6.



Andrés Román metió el séptimo para Millos. Y Moreno fue el héroe al atajar el cobro de David Gómez. Millonarios sufrió más de la cuenta, pero está en la final de la Liguilla y ahora enfrentará al Deportivo Pereira.



