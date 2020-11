Millonarios volvió a golear, ahora en la Liguilla de eliminados

En la primera jornada de la Liguilla 2020, Millonarios recibió al Once Caldas en El Campín. Ambos equipos abrieron el Grupo A, donde también están Chicó y Patriotas (juegan el lunes próximo a las 4 p.m.).

Millonarios goleó 5-2 y es la primera vez desde 1963 que Millonarios marca 11 goles en dos partidos de Liga. Cabe recordar que los azules cerraron la fase todos contra todos con un 6-1 contra Alianza Petrolera. En aquella ocasión había goleado 8-1 a Tolima y luego venció 3-2 al América.



En medio de un torrencial aguacero y el campo inundado en algunos sectores, Millonarios trató de seguir imponiendo condiciones. Su localía lo obligaba. Por su parte, Once Caldas apeló al orden defensivo.



Justamente apenas transcurridos tres minutos de juego, el cuadro local tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Emerson Rodríguez mandó un centro a ras que Ricardo Márquez, con el arco a disposición, no pudo concretar. Clarísima opción de gol desperdiciada.



A los 14’, la fórmula cambió y surtió efecto. Márquez desbordó de gran manera por banda derecha, mandó un pase atrás y Rodriguez, como todo un goleador, apareció para marcar el primero en Bogotá.



Esa sería la clave en el ataque. Tres minutos después, Mackalister Silva filtró un buen balón para Emerson Rivaldo, este llegó hasta la línea final y le devolvió el favor a Márquez, que ahora sí no perdonó. Segundo gol del 'Caballo' en Millonarios.



Once Caldas adelantó líneas, no podía seguir esperando y por consiguiente dio espacios, aspecto a que aprovechó al azul. A los 23’, Silva volvió a filtrar un balón entre líneas, Felipe Román avanzó por derecha y mandó un centro a ras que capitalizó el ‘Chicho’ Arango.



Inmediatamente después, el juez de línea anuló la acción por fuera de lugar. Aunque fina, bien anulada la acción.



La visita llegaría recién a los 34 minutos de partido. Levantaron un centro desde costado derecho, Pablo Rojas anticipó a Matías de Los Santos y cabeceó contra el suelo, pero el balón se fue rozando el vertical derecho del pórtico rival.Millonarios, por su parte, siguió de largo, tal como ocurrió aquel día contra Alianza Petrolera. Mackalister sacó un tiro de esquina con suma precisión y Márquez, en total soledad, definió con un cabezazo certero. Golazo para el 3-0.

Más adelante se juntaron de gran manera Silva y Rodriguez en el área contraria, el juvenil quedó en posición de remate y soltó un derechazo potente, pero Gerardo Ortíz atajó.



La segunda parte no podía iniciar de una mejor manera para el local. A los 50’, Emerson Rivaldo mandó un centro de cachetada, Márquez abrió las piernas para dejarla pasar y Arango anotó. Espectacular anotación del conjunto albiazul.



La felicidad visitante llegaría finalmente a los 63 minutos. David Lemus recibió un pase profundo excelente, dejó en el camino a Juan Moreno que salió inexplicablemente (tenía el respaldo de Vargas y De Los Santos), avanzó con balón dominado y definió a placer.



A pesar del gol, las emociones del partido bajaron en gran medida. Los azules reorganizaron el mediocampo con el ingreso de Juan Camilo García y Salazar, mientras que el blanco no pudo aprovechar a Roberto Ovelar.

Justamente la siguiente clara del partido llegaría sobre el minuto 78. Por derecha se juntaron Salazar y Román por la derecha, el bogotano envió un centro preciso que aprovechó el capitán, David Mackalister Silva. Superioridad infinita del local.



Diez minutos después, Once Caldas marcó su segundo gol. Tiro de esquina que cabeceó Ovelar, Diego Abadía terminó desviando el balón, desubicó al portero Moreno y José Julio marcó. Y así terminaría el duelo, 5-2 en favor de Millonarios.



Otros resultados de la Liguilla



Águilas Doradas 1, Envigado 1

Bucaramanga 3, Alianza Petrolera 2

Medellín 1, Pereira 2



REDACCIÓN FUTBOLRED

