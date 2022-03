Millonarios buscará seguir con su buen camino en la Liga, en la cual es líder con 23 puntos, y acercarse pronto a la clasificación a los cuadrangulares, cuando reciba este viernes al Once Caldas (8 p. m. Win +), en partido de la fecha 11.

El equipo llega al juego motivado por el liderato y por la reciente victoria contra Santa Fe en el clásico.



Aunque tendrá algunas bajas para enfrentar al equipo de Manizales, pues Ómar Bertel tiene una semana de recuperación por una lesión en el tobillo, mientras que David Silva sintió una molestia en el músculo posterior y, según confirmó el DT Alberto Gamero, no está habilitado para este juego.

Gamero tiene estudiado al Once

Gamero, que esta semana renovó su contrato como DT de Millonarios, habló de lo que espera de este compromiso y del rival, al que tiene muy bien analizado.



“Del Once Caldas tenemos un equipo que juega bien al fútbol. Es un equipo que tiene estructuras con un 4-4-2, cuando no está Quiñones. Es un equipo que tiene mucha posesión de balón, vienen haciendo una muy buena campaña. Rico es un jugador interesante. Por lo general siempre juega con dos puntas o tres. A veces pone a Carreazo jugado desde atrás. En las alternativas que tiene, hay uno muy importante que es Piedrahíta, que no sé en dónde lo va a poner porque juega en varias posiciones. Nosotros necesitamos sumar para buscar la clasificación”, dijo Gamero.

Millonarios solo ha perdido un partido en este campeonato, tiene una defensa sólida que solo ha recibido 3 goles y busca potenciar su zona ofensiva.



“Una de las tareas que estamos dando a los jugadores es que sepan a qué juega el equipo, y nosotros en eso estamos trabajando, hay partidos que no vamos a jugar bien como es normal, pero siempre buscamos ganar con nuestra idea”, agregó el DT.



DEPORTES

Más noticias de deportes