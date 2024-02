Millonarios vs. Once Caldas, en vivo: arriba el equipo de Manizales

Millonarios tiene la obligación de recuperarse. La caída 1-0 con Patriotas debe quedar en el olvido y comenzar a remar en busca de tres puntos, hoy, contra el Once Caldas, en El Campín.

Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, ocupa el puesto 11 con 11 puntos, mientras que el Once Caldas, orientado por Hernán Darío Herrera, está de 13 con 9 unidades, cundo hoy cumplen la novena de las 19 fechas del todos contra todos.



A Gamero le dejó una gran lección la derrota del sábado pasado contra Patriotas (1-0), que era el colero absoluto, no había ganado y no había hecho ni un gol. “Debemos trabajar con la definición, rematamos y la botamos y nos descuidamos”, contó una vez finalizó el partido.

Minuto a minuto

Comentarios del partido

¡Una vez más! 🏟️⚽️💙🔥 ¡TE VENIMOS A ALENTAR!



▶️ Este es el 11 Titular del profe Gamero para enfrentar al Once Caldas en El Campín.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/CBW8v2pOnh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 28, 2024

