Millonarios logró un triunfo clave contra Nacional este domingo, en un partido en el que los verdes perdieron un invicto de 15 jornadas en la Liga y de paso, el primer lugar de la Liga, que ahora pertenece a Independiente Medellín.

Desde la salida de los equipos a la cancha se quiso marcar que este era un partido distinto al de la final, empezando por los uniformes. Ninguno de los dos usó sus colores tradicionales: Millos salió estrenando la camiseta blanca alternativa y Nacional jugó de negro.



El juego de Millonarios y Nacional también fue diferente. El verde no fue tan timorato como el 24 de junio y el azul, con la presencia de Daniel Ruiz, ganó muchas cosas que no tuvo en esa final.



Millos presionó a Nacional y lo hizo equivocar muchas veces en la salida desde el fondo. Y de una pelota que perdió Robert Mejía, otro que no estuvo en la final, salió el 1-0 para los locales, con un desborde y centro de Ruiz y un cabezazo de Daniel Cataño, quien llegó por sorpresa a la posición de ‘9’ para convertir, apenas a los 5 minutos de juego.

La expulsión de Aguirre complicó a Nacional



Casi todos los ataques de Millonarios en el primer tiempo fueron por esa banda izquierda, en la que Bertel y Ruiz jugaron muy cómodos. Nacional llegó poco. E increíblemente, en una jugada aislada de ataque, se quedó con 10 jugadores.



Juan Felipe Aguirre, el expulsado, se quejó de un manotazo de Daniel Giraldo. Luego, en un forcejeo con Larry Vásquez, acabó dándole un cabezazo, cuando la pelota no estaba en juego. Bismarks Santiago, el árbitro central, decidió después de revisar el VAR: roja directa.

Juan Felipe Aguirre golpea a Larry Vásquez.



La expulsión fue cuando el primer tiempo expiraba, por lo cual los técnicos tomaron medidas en el camerino: William Amaral, el de Nacional, reacomodó la defensa con la entrada de Cristian Castro Devenish y sacrificó a un mediocampista, Nelson Deossa. Y Alberto Gamero sacó a Vásquez, que ya tenía amarilla y seguía con el ambiente caliente.



La decisión del DT azul fue meter a Jader Valencia, que suele tener buenos partidos contra Nacional. Mackalister Silva, en teoría, jugaba al lado de Daniel Giraldo, pero encontró campo para jugar. Daniel Ruiz pasó de una banda al centro. Y así, el equipo se conectó por las dos bandas y empezó a encontrar espacio para hacer daño.



Millonarios empezaba a pecar por falta de definición. No es gratuito que apenas había marcado tres goles antes de este encuentro. Valencia se perdió una clara al demorarse en patear, luego resolvió mal en una volea y después, Álvaro Angulo sacó una pelota de la raya.



Luego, Leonardo Castro sorprendió a Kevin Mier y metió un balón casi desde la mitad de la cancha, pero estaba en fuera de lugar. Y más tarde, de un tiro de esquina a favor de Nacional salió otra opción clara para Millos: Édgar Guerra, que había entrado por Daniel Ruiz, tuvo media cancha a su favor para resolver. Llegó de frente a donde estaba Mier y la tiró afuera.



Nacional intentó atacar y Amaral probó con todos los delanteros que tenía disponibles. A Dorlan Pabón y Jefferson Duque, que pasaron inéditos por El Campín, los reemplazó por Eric Ramírez y Tomás Ángel. Pero más allá de que hizo retroceder un poco a Millonarios, no hubo peligro real.



Millonarios vuelve a meterse en la parte alta de la tabla, después de un comienzo con dudas. Tendrá que trabajar en la última jugada, que le impidió ganar este domingo con una ventaja mucho más grande.



