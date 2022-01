Atlético Nacional le dio una dosis de realidad a Millonarios: dejó en claro que la nómina azul es corta, que no tiene variantes y que no basta con tratar bien el balón. Con mucha menos posesión, pero mucha más contundencia, y una diferencia importante en el banco, los verdes ganaron 0-2 y duermen como líderes de la Liga.

Millonarios tuvo un primer tiempo muy parecido al que jugó cuatro días atrás, contra Atlético Bucaramanga, y también al del remate del partido contra Deportivo Pasto. Mucho tiempo con la pelota en los pies, mucha circulación de balón en los alrededores del área rival, pero sin pisar el último cuarto de cancha con peligro.



Nacional, en ventaja en su única llegada del primer tiempo

Esos primeros 20 minutos de dominio óptico sin profundidad se cambiaron por un equipo que se diluyó con el avance del reloj y Nacional aprovechó la única opción que hubo en todo el primer tiempo: Álvaro Montero dio un rebote tras un desborde y centro de Álvaro Angulo, Millonarios durmió en la marca y Yeison Guzmán aprovechó para mandar la pelota adentro del arco, a los 34 minutos.



No hubo muchas más cosas para contar cerca de las áreas en esa primera etapa. Sí en otros costados de la cancha, como un pisotón muy fuerte de Yerson Candelo a Daniel Ruiz que el árbitro Carlos Ortega castigó con amarilla y que hizo a muchos reflexionar sobre el criterio de los que manejan el VAR: en otros partidos, esa jugada ha terminado en expulsión.



Otra cosa fue el segundo tiempo, en el que Nacional vio que podía hacer más daño y ya no esperaba tanto en su campo. De hecho, el DT Alejandro Restrepo mandó al campo a dos próceres del equipo, Dorlan Pabón y Giovanni Moreno, quien comenzó así su nueva etapa con el club verde. La pelota seguía siendo por más tiempo de Millonarios, pero el juego fue mucho más abierto y, ahora sí, con opciones de anotar. Kevin Mier, que parece haberse quedado con la titular en el arco de Nacional, demostró con crecer por qué lo hizo.



Millos pidió en la segunda etapa dos penaltis por sendas manos en el área verde, pero ni el VAR ni el juez Carlos Ortega consideraron que ameritaban en cobro. Parecían acertar. En lo que sí fallaron fue en lo disciplinario. Así como le perdonaron la expulsión a Candelo, también lo hicieron con Juan David Cabal.



Los cambios de Nacional funcionaron mejor



Gamero se demoró en mover el banco para buscar variantes. Primero, lo hizo con timidez: sacó a Larry Vásquez, retrocedió a Silva y metió al venezolano Eduardo Sosa. Pero luego sí sacudió la nómina con todo: afuera, Ruiz, Herazo y Guerra; al campo, Jáder Valencia, Ricardo Márquez y Yuber Quiñones.



En cambio, Nacional, que tenía mejor banco y ya había mandado a la cancha a uno de sus refuerzos, metió a otro recién llegado, pero ya con cartel, Jhon Duque, para ayudar a controlar el empuje azul.



A pesar de todo el esfuerzo, el empate no se veía claro para Millos. Y más bien, Nacional, en el tercer minuto de reposición, Hayen Palacios, el último de los cambios de los verdes, liquidó el partido en un contragolpe que él mismo comenzó: Montero atajó el primer remate de Dorlan Pabón. La defensa durmió, Jhon Duque metió la cabeza, pero su remate se estrelló en el poste, y al final, Palacios sentenció la derrota del equipo de Gamero.



Millonarios llegó a su segundo partido sin anotar. Sí, Mier tuvo mucho que ver, pero también influye muchísimo tan poca contundencia para tanta posesión. Y es algo que tendrá que corregir rápido, porque lo de lo corto de la nómina ya parece quedar así.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc