Nacional le ganó el pulso a Millonarios y es el nuevo líder de la Liga

El clásico entre Millonarios y Nacional, en medio de mucha expectativa, decepcionó al comienzo y terminó con polémica. Los verdes son los nuevos líderes de la Liga, tras ganar 1-2 en El Campín.

Millonarios pagó cara la falta de tino en el último cuarto de cancha, aunque hizo ver mal a Nacional en muchos momentos del segundo tiempo. Lo tenía controlado y frenado y al final, en los últimos diez minutos, cometió dos errores costosísimos.



Al partido le sobró el primer tiempo, en el que solamente hubo una jugada para destacar, un pase de Jarlan Barrera que dejó a Jefferson Duque mano a mano con el portero Juan Moreno, pero que al final terminó con una mala definición del delantero de Nacional.



¿Por qué, en un partido con muchísima expectativa, que podía dejar al ganador en el primer lugar de la Liga, hubo 45 minutos para el bostezo? Del lado azul se explica, primero, porque perdió por lesión a su hombre gol, Fernando Uribe, a los 16 minutos del primer tiempo, y eso acabó con la intención de presionar arriba para ahogar a Nacional en la salida.



Gamero resolvió la ausencia del atacante poniendo varios metros más adelante a Cristian Arango y haciendo entrar al joven Daniel Ruiz, que tuvo entusiasmo pero no socios para buscar algo arriba.



Del lado verde, la explicación pasa por el planteamiento del DT Alexandre Guimaraes, pensado más para no dejar jugar al rival que para proponer algo de la mitad hacia arriba, con tres hombres fuertes en la marca, dos jugadores de buen toque que solo se vieron en el camerino, Jarlan Barrera y Andrés Andrade, y un solo hombre en punta, Duque, aislado y al que poco le llegó el balón.

El cambio del segundo tiempo

Como si los hubieran regañado en el primer tiempo por el pobre espectáculo que presentaron, tanto Alberto Gamero como Guimaraes movieron sus equipos pensando más en el arco de al frente.



En Millonarios entró Émerson Rivaldo Rodríguez, habitual titular en el equipo, pero que estaba por fuera por problemas físicos. Y su ingreso le dio otro aire al ataque azul, porque la habilidad y la creatividad que aportó lo acercó mucho más al arco de Aldaír Quintana.



Guimaraes desarmó el tridente de la mitad, dejó solo dos hombres de marca y metió a Álex Castro para ver si lograba que en algún momento, así fuera con ese jugador en medio, se juntaran Andrade y Barrera. Pero el partido del primero estuvo muy lejos de lo que había mostrado 72 horas antes contra Guaraní, en la Copa Libertadores, y por eso no terminó el juego. En su ligar ingresó Vladimir Hernández.



Millonarios pudo haberse quedado con 10, luego de que el VAR llamara al árbitro Carlos Betancur para que revisara una acción de Andrés Llinás contra Álex Castro que parecía para expulsión. El juez central cortó por lo sano y resolvió el tema con una amonestación.



Los cambios le salieron mejor a Millonarios, que pudo anotar antes pero no tuvo tino. Cristian Arango mandó un cabezazo por fuera. Mackalister Silva estrelló una pelota en el poste de la mano izquierda de Quintana. Arango intentó bañar de lejos al arquero, pero no tuvo precisión. El partido pintaba más para triunfo azul.



Y Millos encontró la ventaja en una jugada que nació en un saque de banda de Ómar Bertel. Rodríguez la devolvió, Bertel lanzó el centro y Cristian Arango cabeceó ante la duda de Quintana para poner en ventaja a Millonarios, a los 36 minutos de la segunda etapa.



Parecía partido liquidado. Pero si algo tiene Nacional es poder ofensivo, así no siempre lo use. La dicha apenas le duró tres minutos a Millos: Yerson Candelo, que no había podido salir al ataque, lanzó un centro y Baldomero Perlaza se levantó y de cabeza la metió.



Nacional siguió de largo y aprovechó un descuido de Millonarios para irse ganador de El Campín, en una jugada muy apretada que terminó en gol de Vladimir Hernández, quien entró en lugar de un inédito Andrade y remató al frente del arco de Moreno, tras un pase de Danovis Banguero.



Mientras el VAR revisaba la acción, se armó una discusión entre los bancos de los dos equipos, porque un asistente de Guimaraes se fue a cantar el gol cerca del banco local. Al final, dos expulsados del banco y gol validado por el videoarbitraje, que consideró que Hernández estaba detrás de la línea de la pelota.



Nacional se acuesta como líder del campeonato y Millonarios, que lo tuvo todo para irse ganador, pagó caro dos descuidos defensivos y tendrá que seguir remando desde atrás, porque todavía no asegura nada. Y le faltan América, Tolima y Santa Fe.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

​@josasc