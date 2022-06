Millonarios selló una nueva eliminación, con los pecados de todo el semestre: mucho dominio, pero sin gol, sin capacidad de romper una defensa cerrada y sin poder vencer a un Nacional que llega como líder a la última fecha, con muchas opciones de volver a ser finalista.

Si en el partido pasado Junior no lo dejó jugar, esta vez, al menos en el primer tiempo, Millonarios tuvo muchísimas libertades para hacerle daño a Nacional. En parte, por las características de juego del equipo de Gamero, que hace del balón un amigo más. Y en parte también, por el planteamiento de los dos entrenadores.



Ante la baja de Juan Carlos Pereira, por un cuadro gripal, Gamero decidió retroceder a Mackalister Silva al lado de Larry Vásquez. Y a eso se sumó la idea del técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera, de no dejar un hombre de referencia en el área y de jugar con un falso ‘9’, con lo cual los dos centrales de Millonarios tuvieron tiempo y espacio para irse al frente y atacar, sobre todo Andrés Llinás.



Así, el partido, literalmente, fue una herradura alrededor del área visitante, aunque en las 18, la verdad, tampoco hubo el peligro que debería haberse generado con tanto dominio. Y así, en medio de muchos remates bloqueados, de muchas salvadas de un héroe vestido de verde y blanco llamado Emanuel Olivera, el primer tiempo se fue en blanco, aunque Millos tuvo al menos dos muy claras: una, un centro desde la derecha que rozó en Olivera para hacer seguir derecho, sin rematar, a Mackalister Silva y Jáder Valencia, y dos, un cobro de costado en el que José Cuenú cabeceó como defensa…



Otra cosa fue el segundo tiempo, cuando Herrera se acordó que, si bien con el empate eliminaba a Millonarios y dejaba todo para un mano a mano con Junior en la última fecha, pues ganando era finalista y podía jugar tranquilo en Medellín en el cierre del cuadrangular. Sacó a dos que se fueron inéditos de El Campín, Jarlan Barrera y Andrés Andrade, y metió a Jefferson Duque y a Yeison Guzmán, con lo cual, primero, les puso trabajo a los dos centrales azules y, segundo, ganó mucho manejo.



Fue Guzmán uno de los que más peligro llevó al arco de Millonarios, en especial, en un cobro de tiro de esquina en el que casi mete un gol olímpico, que logró evitar el portero Álvaro Montero en un balón difícil, pues picó antes de llegar a sus manos. Millos se vio sorprendido y le costó encontrarle el ritmo al juego.



Si en Nacional tenían cantidad y variedad para resolver desde el banco, las fórmulas que le quedaban a Millonarios para tratar de resolver un partido que cada vez se le complicaba más. Y lo único que pudo hacer Gamero fue meter a un muchachito de 18 años, Óscar Cortés, en lugar del venezolano Eduardo Sosa.



El final del juego fue una partida de ajedrez. Herrera empezó a cerrar el juego, armó una defensa de tres y trató de aguantar, ante la imposibilidad de sacar diferencia. Y Gamero, en la desesperada, ajustó el ataque con la entrada del otro venezolano, Ríchard Celis, y de Diego Abadía, en lugar de los agotados Daniel Ruiz y Mackalister Silva.



Nacional renunció en los últimos minutos a la posibilidad de haber clasificado de una vez a la final, sin escalas el miércoles. Y Millonarios cayó en el desespero. La tuvo al final, con un remate de Cuenú en el palo. Con un ataque juvenil y sin goleador, se acabó el partido y la campaña. Y otra vez, pese a haber sido primero en la fase todos contra todos, se quedó con las manos vacías.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc

