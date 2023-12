Tensión para el final: fechas y horarios de la jornada definitiva de los cuadrangulares

El fútbol colombiano entra en su recta final para conocer los finalistas del campeonato en el segundo semestre del año.

En vísperas del inicio de la jornada 5 de la fase de grupos, la Dimayor dio a conocer la programación de los partidos de la jornada 6, la definitiva.



La Dimayor decidió que toda la fecha 6 se jugará en fecha y horario unificado por grupos. Los partidos se jugarán, entonces, el próximo miércoles 6 de diciembre. Los partidos del grupo A serán a las 6 p. m. Los del grupo B, a las 8:15 p. m.

Programación

Grupo A

Miércoles 6 de diciembre

6 p. m.

Águilas vs. Cali

Junior vs. Tolima



Grupo B

Miércoles 6 de diciembre

8 p. m.

Millonarios vs. Nacional

Medellín vs. América





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

