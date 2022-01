Millonarios y Nacional recién están arrancando temporada, soltando sus nóminas y ajustando detalles, y ya les toca cruzarse en uno de los partidos de mayor rivalidad e intensidad en el fútbol colombiano. Lo harán este sábado en el estadio El Campín, desde las 8:15 p. m., con TV de Win +. Un partido que será el mejor termómetro para ambos.





(Le puede interesar: Millonarios denuncia agresiones y amenazas)

Millonarios ha tenido un buen arranque de Liga, pues afrontó dos pruebas de visitante y se trajo 4 puntos. El DT Alberto Gamero hace frente a las bajas que tuvo y busca la mejor forma de reemplazar a hombres como Uribe, Giraldo y Emerson Rodríguez.



En ese recambio en la nómina ya se destaca Larry Vásquez, uno de los nuevos. Y Diego Herazo, que en la primera fecha hizo el gol de la victoria en Pasto.

Partidazo en Bogotá

Sin embargo, en la fecha pasada el equipo quedó en deuda en la generación de juego y no pasó del empate sin goles en Bucaramanga.



“Debemos tomar mejores decisiones en el último tercio de la cancha. Intentamos salir bien desde atrás, tener la posesión, pero sí tenemos que mejorar en la parte ofensiva. Siempre hemos tenido esa idea de atacar en todos los partidos, buscaremos soluciones y alternativas con la mentalidad de ir a buscar los partidos”, dijo Gamero.



(Lea además: Meluk le cuenta... (Selección Colombia: es merecido su sexto puesto))



Nacional, por su parte, llega a Bogotá con su pesada nómina; no estará Jarlan Barrera, pero sí Giovanni Moreno, su flamante contratación y quien aún no se estrena. Podría tener minutos en El Campín. Nacional llega con aire luego de vencer a Junior por 3-1.

Millos y Nacional reeditan un duelo de mucha rivalidad. No importa que apenas empiece la Liga, este es de los partidos que no se pueden perder.

¡Vamos azules! Ⓜ️🏟⚽️🔝



Ellos son los 19 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar a Nacional mañana en El Campín. ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/zXZMX8mVYB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 29, 2022

Los 1️⃣9️⃣ elegidos para el partido en El Campín#VamosTodosJuntos 🇳🇬 pic.twitter.com/WUoG40Jlfe — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 28, 2022



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Yerry Mina, la primera baja de Colombia para el partido contra Argentina



-Colombia se aleja de Catar: ¡alarmante derrota contra Perú!



-La Selección Colombia ya no depende de sí misma: las cuentas