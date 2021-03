Se viene un nuevo clásico: así llegan Millonarios y Nacional

Millonarios (15 títulos) y Nacional (16) son, junto al América de Cali, los equipos más ganadores de la Liga colombiana. Este domingo se enfrentarán en un clásico que, desde finales de los años 80, tiene mucha historia para contar. El duelo entre azules y verdes será este domingo, a las 8 de la noche, con señal de Win Sports +.

El equipo que dirige Alberto Gamero busca una victoria que lo afiance entre los ocho primeros, e incluso, podría ser líder del campeonato, si gana y el partido entre Cali y Tolima queda empatado.



"Estos partidos me gustan, los vivo desde una semana antes. Estoy muy enfocado y con mucha hambre de salir a hacer las cosas bien. Antes que anotar, queremos ganar. La clave será afrontarlo como una final, los dos estamos peleando por un puesto en la parte alta de la tabla. Este es un lindo espectáculo y esperamos que así sea, con un buen fútbol. Hay ansiedad y picardía para afrontar estos partidos, ahí es cuando uno más sale a guerrear", dijo el delantero de Millos Cristian Arango.



Gamero convocó a 20 jugadores para este partido, entre ellos, varios jugadores que se estaban recuperando de problemas físicos, como Fredy Guarín, David Mackalister Silva y Émerson Rodríguez.

Por su parte, Nacional, que viene de clasificar a la tercera ronda de la Copa Libertadores, ahora se enfoca en la Liga mientras llega el duelo contra Libertad, de Paraguay, en busca de un cupo a la fase de grupos.



"Tenemos cuatro partidos muy difíciles por delante, además de Millonarios, Medellín y Tolima, en el medio está Jaguares que es un rival muy difícil y no hay que dejarlo atrás. El plantel está convencido del trabajo, se está entregando al máximo y luego viene lo que el rival propone", indicó el técnico Alexandre Guimaraes.



"Será mi primer clásico contra Millonarios, lo que pasó antes no es algo que me ocupe. Ellos se han reforzado bien, su técnico ha tenido una continuidad de más de un año y ha venido haciendo un equipo a su gusto y eso se nota. Nosotros vamos en un proceso en construcción, pero ese tipo de juegos nos puede guiar hacia dónde vamos. Queremos hacer un gran partido en Bogotá", agregó el DT.



En la convocatoria, regresa Emmanuel Olivera quien superó unas molestias físicas que lo tuvo ausente contra Junior y sumando unos minutos a mitad de semana contra Guaraní, y el atacante Alex Castro, quien fue aislado preventivamente tras una prueba inconclusa para covid-19.

En cuanto a los ausentes; Yerson Mosquera estará pagando la fecha de sanción luego de haber sido expulsado en la fecha anterior contra Junior, mientras que Juan David Cabal, Tomás Ángel y Déinner Quiñones no fueron llamados por decisión técnica.



