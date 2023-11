Millonarios vs. Nacional: otro superclásico, ahora en la final de la Copa Colombia

Millonarios buscará darle este miércoles otro golpe a Atlético Nacional, tras haberlo vencido el domingo pasado en Medellín 0-1 en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga local.

Ahora, en su casa, en El Campín, espera una nueva victoria contra el siempre desafiante rival en la ida de la final de la Copa Colombia.

Justamente, ambos equipos reeditan una edición más del superclásico del fútbol colombiano que también protagonizaron en la pasada final de la Liga I de este año, en la que Millonarios se coronó campeón en desempate por penaltis.

Millonarios, sin sus seleccionados en la ida de la final

Millonarios no contará con dos de sus piezas claves en defensa: el portero colombiano Álvaro Montero y el central costarricense Juan Pablo Vargas, quienes se sumarán a las selecciones de sus países para esta fecha Fifa de eliminatorias mundialistas en Suramérica y la Liga de Naciones de la Concacaf. En su reemplazo se prevé que aparezcan el guardameta Juan Moreno y el central Jorge Arias.



“En estas finales, uno de los puntos fundamentales y primordiales es defendernos bien. Estamos de locales e intentaremos de pronto poner el equipo más adelantado, con el riesgo que siempre tomamos acá”, dijo el DT Alberto Gamero.

¡Mañana todos unidos a defender nuestro título de Copa! Ⓜ️⚽️🔥



▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de Ida de la Gran Final de Copa 2023.



💙🔝 ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔝💙 pic.twitter.com/nNxQd3RB5i — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 15, 2023

Daniel Cataño, autor del gol del triunfo del domingo pasado, tiene una “carga muscular menor”, según informó el equipo. Esa dolencia le impidió terminar el partido pasado. Sin embargo, Gamero dijo en la rueda de prensa que espera contar con él.

Nacional, con la ilusión de un título

Atlético Nacional, entre tanto, perderá por el parón de selecciones al portero colombiano Kevin Mier y al goleador venezolano Eric Ramírez. Su técnico, Jhon Bodmer, tampoco contará con el central Cristian Castro, los laterales Andrés Salazar y Andrés Román, y el atacante Jayder Asprilla, quienes están lesionados.



Por eso se espera que el estratega siga apelando a juveniles como los laterales Samuel Velásquez y Edier Ocampo o los atacantes Óscar Perea y Yair Mena. Igualmente, se prevé que reaparezca el volante Nelson Deossa, que no pudo jugar el fin de semana porque está terminando de recuperarse de una lesión.



"En Nacional la presión va desde el saludo. El que no sepa manejarla no puede estar en Nacional. Pienso en el bienestar de los jugadores, de las familias, de los hinchas, que ellos sepan que estamos trabajando a tope. Quiero que no sea uno, sino muchos títulos”, aseguró el DT Jhon Bodmer.

📋🟢⚪️ | Este es el grupo de convocados por el profe Bodmer para enfrentar a Millonarios.#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/fLAhCP8k4v — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 14, 2023

Si Nacional gana este torneo obtendrá un cupo para la Copa Libertadores, pero si el vencedor es Millonarios, ese puesto se entregará a otro equipo por ubicación en la reclasificación.



