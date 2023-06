Millonarios quedó campeón este sábado, luego de vencer 3-2 en los penales a Atlético Nacional, tras una dramática final en la que los noventa minutos del partido de vuelta terminaron con un empate a un gol.

El equipo bogotano logró celebrar en El Campín después de empezar perdiendo el partido por un gol del delantero Jefferson Duque, en la primera mitad del encuentro.



En la segunda mitad, un rebote capturado por el defensor Andrés Llinás, hincha y jugador de Millonarios, representó el empate para el equipo de Alberto Gamero.



Ya en los penales, la situación no pudo ser más tensa. Dorlan Pabón y Jader Valencia, los primeros cobradores, fallaron en su lanzamiento.



Y, tras el primer cobro de Millonarios, habría llegado un momento cumbre que había pasado desapercibido en su momento: el ingreso de un recogebolas a la cancha.



¿El objetivo de su entrada? Según se ve en un video, retirar la toalla de Kevin Mier, en la cual habrían estado anotadas las tendencias de cobro de los jugadores de Millonarios.



Tras el eco de la grabación, con la cual se ha generado todo un debate en redes sociales, el DT de Millos, Alberto Gamero, fue interrogado al respecto.

Gamero habla de la polémica 'jugada maestra' de recogebolas de Millonarios

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno, EL TIEMPO

"Créame que hasta hoy me están preguntando esto", fue lo primero que dijo Gamero sobre la acción del recogebolas, en entrevista con 'Blu Radio'.

"¿Es cierto lo de la toalla?", le preguntó Néstor Morales, director de 'Mañanas Blu', al DT de Millonarios.



"No, no, no, no. Nosotros somos un cuerpo técnico muy novato en esas cosas. Nosotros no tenemos ni experiencia ni nada de esas cosas", respondió Gamero.



"Yo quería felicitarlo por lo de la toalla...", le dijo Morales.



"No, no no. Si de pronto hubiera sido verdad, critíqueme, pero no me felicite por eso", dijo Gamero al comienzo de la charla.



Más cerca y como es pic.twitter.com/Zd68JgcE0q — capital 360 Messenger🚴 (@Johnskate86) June 26, 2023

'Un jugador se dio cuenta': Gamero, sobre 'jugada' en los penales vs. Nacional

Cuerpo técnico de Millonarios: Felipe Palmezano, Orlando Rojas, Alberto Gamero, Óscar Cortés y Catalina Chica. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Más adelante, tras que le informaran de la existencia de videos del momento, Gamero manifestó: "Ahora hay muchas plataformas, hay mucho software que los arqueros tienen que saber eso... a nuestro arquero, nuestro editor de video (Alejandro Correales) lo llevó a un cuarto antes de la charla, y le mostró a dónde cobran y donde no cobran (los jugadores de Nacional)".



Ante la insistencia del tema del recogebolas, Gamero dijo: "Me entero por las entrevistas, yo no tengo redes sociales. Yo me estoy enterando hoy en la mañana de que eso sucedió (...) Un jugador se dio cuenta..., así que fue viveza de un jugador, no del cuerpo técnico".



Tras que un panelista dijera que fue el volante Daniel Giraldo quien supuestamente le habría avisado al recogebolas, Gamero añadió: "Hay algo: ni siquiera piensen que uno del cuerpo técnico le va a decir a Giraldo (...) no, no, no".

"Alguien lo dijo y alguien lo hizo", concluyó Néstor Morales en la charla sobre lo ocurrido.

