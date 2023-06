Dimayor anunció este domingo la programación de la final de la Liga, y ese calendario generó una protesta casi inmediata de parte de uno de los participantes en ella, Millonarios.

Aunque en el calendario de competencias que anunció la Dimayor a comienzos de año estaba fijado que los partidos iban a ser el miércoles 21 y el domingo 25 de junio, la entidad decidió que el encuentro de vuelta, en El Campín, se juegue el sábado 24, a las 7 de la noche.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, explicó las razones por las cuales su club está protestando por los horarios y piden que se respete la programación original. Todo tiene que ver con la convocatoria a la Selección Colombia de cuatro jugadores de los equipos que ahora están en la final: del lado azul, Álvaro Montero y Óscar Cortés, y del verde, Kevin Mier y Andrés Salazar.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Cortés Foto: Cristian Álvarez

Las razones de la protesta de Millonarios



“El día del sorteo, el 15 de mayo, se dijo que las fechas de la final serían 21 o 22 y 24 o 25. Cuando vino la convocatoria de la Selección, el presidente de la Dimayor me llamó a decirme que si aplazaban el partido para el 22. Yo le respondí que no decía nada, porque nosotros no estábamos clasificados. En cambio, cuando le consultaron a Nacional, de inmediato respondieron que no aplazaban”, explicó Camacho.



“Ahora sale (Fernando) Jaramillo y decide que para que Nacional no se afecte, porque tienen partido de Libertadores el martes, que se juegue el sábado. Para tomar esa decisión a mí no me llamaron y ahora cambian la fecha. A nosotros nos tocó jugar contra Envigado menos de 24 horas después de jugar Sudamericana contra América Mineiro”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor



Camacho calificó el tema como una “falta de cortesía” de Jaramillo, a quien además le criticó que esté en Alemania con la Selección cuando el torneo local está en plenas finales.



“Nos parece inadecuado, una falta de cortesía, que tome la decisión sin preguntar, y no porque se afecte o no Nacional, los dos vamos a tener los mismos días de descanso. Una cosa es la Liga y otra los torneos internacionales”, concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes