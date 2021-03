Millos vs. Nacional: historias secretas de una rivalidad histórica

Millonarios y Atlético Nacional, los dos equipos más ganadores de la Liga (15 y 16 estrellas, respectivamente), los dos que más puntos han conseguido en la historia del fútbol local, reeditan este domingo una enorme rivalidad. A las 8 de la noche, en El Campín, azules y verdes estarán de nuevo frente a frente, en un partido que tendrá señal de Win Sports +.

Pero esa rivalidad no es tan antigua. Nació a finales de los años 80, cuando ambos clubes trataban de sacudirse del dominio del América de Cali, que irrumpió en 1979 y luego obtuvo cinco títulos seguidos, de 1982 a 1986. Ambos equipos apelaron a técnicos de la casa.



En el caso de Millos, el elegido fue Luis Augusto García, que ya había sido asistente técnico del brasileño José Teixeira y fue campeón del torneo de reservas. En Nacional, le apostaron a Francisco Maturana, que había sido dos veces campeón como jugador y en 1986 había hecho un gran campaña con el Cristal Caldas, en su primera experiencia como DT.



Mientras Millos le apostaba a una gran nómina con foráneos, Nacional se la jugó por un proyecto de ‘puros criollos’. Y ahí comenzó la primera puja entre ambos clubes. Ambos buscaron a un volante de marca del Caldas, Ricardo ‘Chicho’ Pérez.



“Tuve a ‘Chicho’ sentado dos días en mi oficina, arreglando todo lo del contrato. Pero luego nos sacó el cuerpo: dijo que se iba para Nacional. Para nosotros fue un desaire muy feo”, recordó Guillermo Ruiz Bonilla, quien en 1987 era el gerente deportivo de Millonarios. Ya el equipo le había adelantado dinero al Caldas. El tema terminó en litigio con Dimayor y la solución fue que Nacional entregó el pase del arquero Fabio Calle a Millos.

Carlos 'Gambeta' Estrada encara a Héctor Cortina, el 4 de diciembre de 1988. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero no fue la única lucha. Millos arregló con Medellín, de club a club, la llegada de Luis Carlos Perea, Gildardo Gómez y Leonel Álvarez. Pero el ‘Coroncoro’ y Leonel no quisieron ir a Bogotá. Gómez sí llegó. Los otros dos, seis meses después, firmaron con Nacional.

Las peleas

Los dos equipos empezaron a deslumbrar. Millonarios tenía un gran poder ofensivo. “Me gustaba ir a presionar al frente, no esperar. Siempre buscaba goleadores, gente que rompiera por los extremos”, recordó el DT García para el libro Los mejores técnicos del fútbol colombiano, del autor de estas líneas.



Nacional le apostaba a otro tipo de juego, de mucho toque de balón. Y ahí comenzó una guerra mediática. Eduardo Pimentel, símbolo y uno de los capitanes de ese Millonarios, criticó duramente el juego de los verdes.



“En el 87, nosotros les ganamos un partido 0-1 allá en Medellín. Antes del partido, en el lobby del hotel, me entrevistaron. Yo dije lo que pensaba: que Nacional jugaba futbolito, que tocaba la pelota pero no avanzaba, que había que poner los arcos en oriental y occidental. Mucha gente opinaba que jugaban muy bonito. Eso a ellos no les gustó mucho”, recordó el hoy máximo accionista de Boyacá Chicó.



Incluso, los directivos de Nacional, en algún momento, le dijeron a Maturana si no podían tener más poder ofensivo: inmediatamente les pidió que contrataran a los delanteros de Millonarios.



Cuando Millos no pudo llevar a Perea y Leonel, llegaron jugadores como Wilman Conde, Mario Vanemerak, Mario Videla y Rubén Cousillas. Y luego de otro partido en Medellín, hubo un problema muy grave en el aeropuerto de Rionegro.



“Casi todo el equipo ya estaba en la sala de espera y nosotros, con Mario Vanemerak, nos quedamos comprando unos turrones. La policía nos acompañó, pero yo sí vi muchos hinchas a la entrada. De pronto sonaron varias camionetas. Se bajaron muchos más hinchas y vinieron a agredirnos a Mario y a mí. El resto del equipo se dio cuenta y salió. Se armó casi una batalla campal”, afirmó Pimentel.



Desde entonces, el ambiente para los partidos entre azules y verdes se volvió terrible. “Las declaraciones de algunos y también algunos medios hicieron que la hoguera se aumentara y eso transformaba a los aficionados, se volvió un cosa inmanejable”, dijo Alexis García, jugador de Nacional en esos años y hoy técnico de Equidad.



Lo que sí es cierto es que, por lo menos en 1987 y 1988, la superioridad fue casi total de Millonarios, a tal punto de que Maturana, en un partido del octogonal del 88, cambió su forma de jugar.



En ese octogonal, Maturana jugó con tres volantes de marca, ‘Chicho’, Leonel y Luis Fernando Suárez. “Lo habíamos preparado todo, cómo se movía cada uno de ellos individualmente. Nosotros normalmente jugábamos a lo nuestro, pero contra Millonarios, siempre estábamos pendientes de lo que hacía la ‘Gambeta’ Estrada, Rubén Darío (Hernández), Arnoldo (Iguarán). Lo jugamos siempre pensando en el empate”, exclamó Suárez, hoy técnico del Bucaramanga.



Ese partido lo ganó Millonarios 1-0, con gol de Wilman Conde en el último minuto, con un remate con la pierna derecha, que no era su perfil. “Los teníamos amarrados, lo teníamos todo planeado, pero les salió esa”, declaró Suárez.



En la segunda vuelta del octogonal, Nacional le ganó 3-1 a Millos y le quitó un invicto de 26 partidos. Ese día, Estrada marcó el que para muchos fue el mejor gol de la historia del fútbol colombiano, haciendo 21 en el área, llevándose la pelota arriba de la cabeza y luego dejándola caer para rematar cruzado. “Yo me acuerdo que cuando la Gambeta hizo ese gol, yo fui y lo abrcé para felicitarlo”, recordó Alexis.

¿Brujería?

Pero el partido clave de la rivalidad se jugó el 26 de abril de 1989 en El Campín. Millos había perdido 1-0 con Nacional en Medellín ocho días antes y esperaba darle la vuelta para clasificar a la semifinal de la Copa Libertadores.



“Nosotros no le podíamos ganar a Millonarios. Entonces, la mujer de Luis Carlos Perea nos dijo que había una señora que nos arreglaba ese asunto. Allá fuimos Perea, Alexis y yo. La señora prendió un círculo de fuego, nos metió ahí y a mí me había dicho antes: "Lléveme unos calzoncillos azules y una correa". Y lo hice y santo remedio. Empezamos con una rachita muy buena. Millos no nos volvió a ganar y decidí no volvérmelos a quitar. Recurrimos a la brujería para ganarle a Millonarios. Luego mi abuelita dijo: "Pero los debe usar al revés". Y desde entonces los uso al revés. Sólo me pongo calzoncillos azules”, le dijo René Higuita a Mauricio Silva Guzmán, en una entrevista con la revista Bocas.



Nacional avanzó luego de un 1-1 polémico, con un mal arbitraje del chileno Hernán Silva, que los viejos hinchas azules se encargan de recordar a cada rato. Del lado verde, había sabor a revancha.

Los jugadores de Millonarios le protestan al juez Hernán Silva, el 26 de abril de 1989. Foto: Archivo EL TIEMPO

“A mi me parece que el que ganara esa serie era campeón, Millonarios era un muy buen equipo. Ese partido fue bisagra para nosotros, ahí nos dimos cuenta de que podíamos ser campeones”, recordó Suárez.



Han pasado casi 32 años. Las rivalidades de esa época se quedaron en la cancha, a tal punto de que ‘Chicho’, que no se hablaba con Pimentel, fue técnico de su equipo, el Boyacá Chicó. Que la rivalidad, siempre, sea en el campo de juego.



