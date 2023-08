Millonarios-Nacional: Daniel Ruiz, la Liga y Brasil (Meluk Le Cuenta...)

Me resulta inevitable este pensamiento: en la nítida victoria de Millonarios sobre Nacional (1-0), el superclásico del país, uno de los jugadores más importantes fue Daniel Ruiz, el mismo que a comienzo de año se fue a Brasil, de donde lo devolvieron en un suspiro.



(Millonarios volvió a ganarle a Nacional, que pudo ser goleado en El Campín).

Daniel Ruiz fue de los mejores en Millonarios-Nacional

Daniel Ruiz tiene su futuro en el aire

El ‘pelao’ de 22 años fue el mejor de todos en el primer tiempo. En ese período fue el más claro, hábil y punzante de Millonarios. Participó de manera definitiva en la jugada de gol del triunfo al recuperar el balón que regaló Nacional en una salida, y con un precioso lanzamiento de tiralíneas paralelo a la raya de banda dejó a Bertel libre para que corriera con cancha libre y tirara el centro justo para el cabezazo de gol de Cataño.



Ruiz hizo los mejores pases antes del descanso, cuando también fue juicioso en sus deberes defensivos, se tiró al piso, recuperó un balón y siempre armó la figura detrás de la línea de la pelota.



En el segundo tiempo se apagó, quizás porque lo sacaron de la izquierda y lo mandaron al centro. Sin embargo, seguía siendo de los más importantes del campeón colombiano, al punto de que Sofascore (portal estadístico que apoya con información a este diario) le entregó la tercera mejor evaluación de Millonarios.



Les decía que me resulta inevitable este pensamiento: Ruiz, uno de los más destacados del partido estelar de la Liga local, fue despreciado por el Santos, pues el técnico Paulo Turra le cantó “te lo agradezco, pero no”.Dominic Wolf se va contra Federación de Fútbol y lanza su propia camiseta de Colombia

Ruiz, el que se fue sin pena ni gloria de Brasil...

Daniel Ruiz, con la nueva camiseta.

El pasado 4 de julio, Turra dijo: “Todo el mundo sabe que necesitamos aumento de calidad, pero tenemos un grupo de jugadores numeroso y tomé esta decisión que es solo técnica, sin ningún factor externo”, contó al explicar la salida de Ruiz y otros dos jugadores.



El ‘joven maravilla’ de Millos se fue en febrero a préstamo hasta final de año con una opción de compra de 4 millones de dólares, según contó la prensa brasileña.

En Brasil, Ruiz ni sonó ni tronó: solo 19 apariciones, con solo dos asistencias (ambas en la Copa Sudamericana). Cero goles.



El diario O’Globo contó que quiso quedarse en Brasil, en otra cesión, pero no encontró equipo y por eso aceptó regresar a Millos, donde ayer volvió a brillar.

Ahora me resulta inevitable un recuerdo: hace un año (el 22 de septiembre del año pasado, para ser exactos), en la rueda de prensa de Néstor Lorenzo para su primera convocatoria de la Selección Colombia, le preguntaron: “¿Por qué llamó a James Rodríguez y no a Daniel Ruiz?”. Lorenzo fue simple y vehemente: "No podemos comparar a Ruiz con James", dijo. ¡Faltaba más!



En pocas horas, Lorenzo dará luz verde a la convocatoria de la Selección para las dos primeras fechas de la eliminatoria del Mundial del 2026 y, por evidencia, los más importantes de la Liga local serán los porteros suplentes de la Selección. Muy seguramente, los del superclásico que ayer disputaron los vigentes campeón y subcampeón de la Liga, y que tuvo como uno de sus jugadores más destacados al habilidoso Ruiz que acaban de devolver en un suspiro de Brasil.



Perdón, pero me resultó inevitable ese pensamiento...

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES

@MelukLeCuenta

