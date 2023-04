Millonarios logró salvar un partido muy complicado contra el Medellín, al que sometió a punta de paciencia, de buena mano del técnico desde el banco y gracias a una extraordinaria noche de Daniel Cataño. El 2-1 de este sábado en El Campín devolvió a los azules al primer lugar de la Liga.

Con un par de semanas para preparar su próximo partido en la Copa Sudamericana, el técnico Alberto Gamero apeló a su nómina principal para empezar a asegurar la clasificación en la Liga y poder dedicarse con calma al objetivo internacional.



Pero Medellín parece haber encontrado la fórmula para neutralizar a Millonarios en Bogotá. Ya le había metido un susto en la semifinal de la Copa Colombia del año pasado, cuando lo puso contra las cuerdas y solo un par de genialidades de Mackalister Silva y Daniel Ruiz le salvaron el paso a la final. Y luego puso en duda no solo la clasificación del segundo semestre, sino el futuro de Gamero, con una victoria en el último minuto en la penúltima fecha.

La ley del ex: Andrés Cadavid volvió a marcarle a Millos



Millonarios tuvo 25 minutos muy buenos de entrada, pero no supo cómo poner en el marcador esa diferencia que estaba sacando en la cancha. Y Medellín, que había llegado poco, encontró el gol en un cobro de costado de Edwuin Cetré y un cabezazo de Andrés Cadavid, a los 27 minutos. El excapitán azul, que había sido aplaudido en el calentamiento, no lo celebró.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Cadavid puso en ventaja al Medellín. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



El gol no le cayó bien a Millonarios, que empezó a sufrir no solo porque le costaba llegar, sino porque Medellín tuvo después del 0-1 sus mejores minutos en el partido, en los que puso las condiciones.

La noche mágica de Daniel Cataño



Millonarios agarró la pelota desde ese momento y comenzó a hacer daño. Y en una mezcla de lucha y talento, Daniel Cataño se robó una pelota en una esquina del área y comenzó a abrirse espacio para luego poner la pelota en el centro del área y dejar a Cortés listo para vencer al portero Luis Erney Vásquez: el 1-1 llegó a los 13 de la segunda etapa.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Cataño (10) tuvo un extraordinario partido contra el Medellín. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Gamero vio que podía ganar el partido y movió la nómina con éxito: empezó a jugar con extremos con la entrada de Jader Valencia, para complementar lo que hacía Óscar Cortés por la otra banda, y refrescó la zona de recuperación, con la entrada de Stiven Vega y Juan Carlos Pereira por Daniel Giraldo y Larry Vásquez. Valencia reemplazó a Silva, que no tuvo un buen partido.



A eso se sumó una discutida decisión del árbitro Jhon Hinestroza, quien expulsó a Cadavid por doble amonestación en el minuto 75, por una entrada a Leonardo Castro. El video parece mostrar que no lo tocó. Cabe recordar que el VAR no puede intervenir cuando las expulsiones son por doble amarilla.



Valencia, que volvía de una lesión, definió el partido luego de otra jugada brillante de Cataño, esta vez desde la izquierda, para poner un centro preciso que el atacante azul remató de cabeza, en el minuto 88.

Facebook Twitter Linkedin

Festejo de Millonarios contra el Medellín. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



El talento de Cataño, que pasa por un gran momento, y la mano de Gamero con los cambios, le permitió a Millonarios llegar a 24 puntos y regresar al primer lugar de la tabla, en el que terminará al final de la jornada, pues Chicó y América aplazaron su partido. Millos cierra una semana redonda.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes