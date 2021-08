Millonarios dejó atrás la frustración de la Copa y le ganó bien al DIM

Atrás quedó el trago amargo de la eliminación de la Copa Colombia, contra Alianza Petrolera. Millonarios tuvo una buena noche este sábado, en El Campín, y regresó, por ahora, al segundo lugar de la tabla de posiciones, al derrotar 2-0 al Independiente Medellín.

Millonarios hizo, tal vez, el mejor primer tiempo del semestre en El Campín. Ordenado, con buena salida, algo lento pero seguro en el manejo, hizo ver mal al Medellín, que armó dos líneas de cuatro para aguantar y dejó aislados a sus dos delanteros.



En ese buen primer tiempo de Millos, varios jugadores comenzaron a destacarse. Uno, Mackalister Silva, que arrancó desde la banda pero empezó a repartir juego por toda la cancha. Otro, Andrés Felipe Román, que tuvo libertad para salir y fue casi un mediocampista más.



Eso sí, no todo fue perfecto, y hubo también puntos bajos como el de Felipe Banguero, al que se le notó que estaba sin jugar, y algunas fallas del equipo en el regreso que fueron bien corregidas por Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.



Dos de los destacados, Silva y Llinás, fueron protagonistas del gol que puso en ventaja a Millonarios, a los 29 minutos. Luego de un cobro de tiro de esquina de Harrison Mojica, pasado al segundo palo, Mackalister la devolvió a zona de peligro y el zaguero la metió en el arco de Andrés Mosquera Marmolejo. Ventaja merecida.



Hernán Darío Gómez, el técnico del Medellín, metió tres cambios de entrada en el segundo tiempo para tratar de borrar la pobre imagen de su equipo, muy lejana a la buena impresión que había dejado contra América. Con Leonardo Castro y Sebastián y Vladimir Hernández, el DIM, al menos, tuvo un poco más la pelota, pero el equipo se veía muy estirado y no hizo un solo remate al arco, ni antes ni después de los cambios.

​Millonarios parecía pagar el hecho de no haber marcado un gol más en la primera etapa, pero al final, pudo aumentar la diferencia en una jugada curiosa, que nació de un mal rechazo del portero Juan Moreno. Andrés Llinás recogió el rebote y arrancó con todo al campo contrario. Cuando lo bloquearon, alcanzó, desde el piso, a habilitar a Silva, quien resolvió como crac: la tocó a su derecha y dejó a Fernando Uribe de cara al arco vacío. 2-0 en el minuto 89.



El equipo de Alberto Gamero pasó el trago amargo de la eliminación de la Copa, ya es segundo en la tabla y dejó buenas sensaciones. Sigue sufriendo por una nómina corta, pero con eso le está alcanzando para pelear arriba.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc