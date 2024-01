Millonarios se estrena en la Liga: así llega para enfrentar al Medellín

Millonarios tuvo un agitado comienzo de año, con la disputa de la Superliga en la que ya perdió el juego de ida contra Junior, en Barranquilla (1-0), y tiene en la mira el juego de vuelta de este miércoles en Bogotá. Mientras tanto, da su primer paso en la Liga 2024 y su primer rival será el Independiente Medellín, en El Campín (4 p. m. TV de WIn +)

Para esta temporada, el equipo azul mantuvo su nómina base, y aunque no trajo muchos refuerzos, sí incorporó 4 jugadores pedidos por Gamero: de ellos, el portero Diego Novoa es el único que no ha debutado, sí lo hicieron ya en la Superliga los laterales Delvin Alfonzo y Danovis Banguero. Además, el nuevo delantero, el argentino Santiago Giordana, tuvo sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul.



“Pasamos una hoja que fue la Superliga y ya el domingo es la Liga con el primer partido. Toca comenzar a buscar esa clasificación”, dijo el técnico Alberto Gamero luego de la derrota en Barranquilla.



El equipo azul no podrá contar con Luis Paredes, que se lesionó el jueves. Mackalister Silva, que tuvo molestias, sí está en la convocatoria.

¡Mañana nos volvemos a ver en nuestra casa! 🏟️⚽️💙🔥 ¡MAÑANA VOLVEMOS A EL CAMPÍN!



▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Medellín en la Fecha 1 de la Liga 2024-1.



Ⓜ️🔝 ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/XCDijYeThl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 20, 2024

Millonarios buscará dar el primer paso en la Liga en firme, contra un rival de cuidado como el Medellín, que es el actual subcampeón del fútbol colombiano. Medellín, al mando técnico de Alfredo Arias, ha tenido novedades, perdió a jugadores como Daniel Torres, Joaquín Varela y el portero Andrés Marmolejo, pero incorporó elementos como José Aja, Pablo Lima y el volante Baldomero Perlaza.

