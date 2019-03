Millos, a retomar la senda de la victoria: recibe al Medellín

Fariñez vs. Cano. Los dos comenzaron a brillar desde que llegaron a Colombia. Uno, de entrada, se metió al bolsillo a los hinchas de Millonarios al ganar la Superliga, frente a Nacional, y de visitante. El otro comenzó a hacer goles muy rápido, primero en el Deportivo Pereira y luego, en Independiente Medellín, del que ahora es su goleador histórico.

Se enfrentarán en El Campín el arquero del equipo con la valla menos vencida de la Liga, Wuilker Faríñez, y el actual dueño del Botín de Oro y, hasta el viernes, el máximo artillero del campeonato, Germán Ezequiel Cano. El duelo entre Millonarios y Medellín comenzará a las 5:30 de la tarde y tendrá señal de Win Sports.

Wuílker Fariñez atrapa un balón. Foto: Carlos Ortega/CEET

La noticia de la llegada del portero venezolano a Bogotá fue toda una sorpresa en su momento. Con solo 19 años, Faríñez, subcampeón mundial sub-20, también fue figura con el equipo de mayores en el remate de la eliminatoria; en especial, en dos partidos: contra Colombia, en el que sacó el arco en cero, y contra Argentina, en el que le ganó el duelo personal a Lionel Messi y solamente lo pudieron vencer con un autogol.



Pero ya desde muy joven, Faríñez comenzó a mostrar condiciones. No había cumplido 15 años cuando ganó un concurso de una firma venezolana. El premio, ir a probarse nada menos que al Real Madrid. “Mi sueño es llegar a un equipo internacional para poder ayudar a mi familia a progresar”, dijo entonces Faríñez, aún con una voz delgadita, en un video promocional de Empresas Polar, la compañía que lo llevó a Europa. “Fue una experiencia muy bonita. Tuve la oportunidad de entrenar en ese momento en un campamento del Real Madrid. Viajamos 20 jugadores”, recordó.

En su paso por Millonarios, contando solamente los partidos de la Liga, Faríñez ha recibido un promedio de menos de un gol por partido: ha estado en 43 juegos y solo ha recibido 40 anotaciones (0,93 por encuentro). Y la cifra es aún más baja desde la llegada de Jorge Luis Pinto al banco azul: 0,70, producto de 7 anotaciones en contra en 10 juegos.

Independiente Medellín, Germán Cano. Foto: Guillermo Ossa, CEET

Hace apenas una semana, Faríñez volvió a Europa. Y volvió a brillar, esta vez en el arco de su selección, que logró una histórica victoria 3-1 frente a Argentina, en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid. El arquero de Millonarios volvió a ganar el duelo con Messi. Antes de ese partido, le recordaron su primera visita y le preguntaron por el Real Madrid. “¿Quién no ha tenido el sueño de jugar en el Madrid? En un equipo tan grande...”, declaró.



Ya ganó una Superliga con Millonarios y tiene el sueño pendiente de obtener una estrella en Colombia. Este año solo ha perdido un partido, contra Once Caldas. En la otra derrota azul en el semestre, frente al Pasto, atajó Ramiro Sánchez. Faríñez estaba en Europa.



Pinto confía plenamente en Faríñez. “Es un arquero de esos que hacen ganar puntos al equipo”, declaró tras el triunfo azul en la primera fecha de esta Liga, frente a Envigado.

Ya hizo historia

Si Faríñez viene creciendo en Millonarios, el argentino Germán Ezequiel Cano encontró en Medellín su lugar en el mundo. En ningún otro equipo ha tenido el rendimiento que ha demostrado cuando se pone la camiseta roja. Ya es el máximo artillero del DIM en toda su historia, en partidos de Liga: lleva 93 goles.



“Medellín me abrió las puertas cuando yo no era nadie. Siempre voy a estar agradecido. El cariño que me brindan acá es impresionante. En ningún otro lado del mundo lo voy a poder conseguir. Es algo lindo. Lo disfruto y trato de estar tranquilo.

Acá me siento en mi lugar en el mundo. Eso no lo cambio por nada”, le dijo Cano hace un par de meses al portal oficial de la Copa Libertadores. Cano aún no ha ganado una estrella con el Medellín. Fue tres veces subcampeón (2012-II, 2014-II y 2018-II). Pero no se cansa de meterla en los arcos rivales, a tal punto que ha sido cuatro veces el máximo artillero de la Liga, en los tres torneos en que obtuvo el subtítulo y en 2018-I.

Pero, antes de empezar a brillar en el Medellín, Cano, de 30 años, tuvo que luchar mucho: comenzó en Lanús, fue prestado a Chacarita Juniors, tuvo un paso corto por Colón y vivió su primera experiencia en Colombia con Deportivo Pereira. Jugó en el segundo semestre de 2011, cuando el equipo estaba condenado, prácticamente, a la B. Hizo 10 goles en 18 partidos.



Tras el descenso, se fue un semestre a Nacional de Paraguay antes de comenzar su romance con el DIM, el cual se interrumpió 3 años, del 2015 al 2017, cuando estuvo en México, en el Pachuca y en el León. El año pasado volvió para brillar otra vez. Ya le marcó una vez a Faríñez: fue el 4 de agosto del año pasado. Hoy estarán de nuevo frente a frente

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Alex Rambal (Matías de los Santos), Luis Payares, Omar Bertel; Felipe Jaramillo, César Carrillo; Elíser Quiñones, Cristian Marrugo, Mackallister Silva; Fabián González Lasso.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús Murillo, Luis Tipton; William Parra, Diego Arias, Andrés Ricaurte; Leonardo Castro, Diego Herazo, Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



TV: WIN Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín