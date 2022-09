Millonarios llega con dos goles de ventaja al partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia contra el Medellín, y espera llegar a la disputa de este título por primera vez en nueve años. El encuentro se verá por Win Sports, desde las 8 p. m.

Los azules, líderes de la Liga, con 24 puntos, y primeros en la reclasificación, con 72, tienen en la Copa la primera opción de volver a ganar un título después de cuatro años y medio, cuando consiguió la Superliga.

Alberto Gamero les pone la cara a las críticas

Sobre el eterno debate entre jugar bien y conseguir títulos, Alberto Gamero, DT de Millonarios, fue enfático.



“Aquí solo se dice que Millonarios juega bien y no es campeón. Que los demás jueguen bien y sean campeones. Yo ya he dicho algo, quítense toda la responsabilidad todos los demás técnicos y dénmela a mí no más, porque veo que todos se quitan la responsabilidad y me la dan a mí, yo la asumo”, declaró Gamero a El alargue, de Caracol Radio.

¡Vamos todos unidos por la clasificación! 💙⚽️🔝🏟 ¡VAMOS MILLONARIOS!



Ellos son los jugadores convocados por el profe Gamero para el juego de vuelta de la semifinal de Copa 2022 frente al Medellín. pic.twitter.com/gIHkO1J07L — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 6, 2022



"La parte mental, la cabeza del jugador, ese es un trabajo que tenemos a diario porque aquí nosotros en el momento no es que vamos a decirle al jugador que no hemos ganado nada, no, no. Partidos hemos ganado y bastantes, hemos ganado prestigio, hemos ganado jerarquía, hemos ganado respeto, hemos ganado muchas cosas", agregó el DT azul.

Medellín confía en la remontada en la Copa



Medellín, motivado por haberle ganado el clásico a Nacional, busca la remontada tras perder 0-2 en casa.

Nuestro grupo de viajeros que ya se encuentra en la ciudad de Bogotá para la vuelta de Copa.



“Millonarios es un equipo que propone, no me lo imagino que vayan a meterse atrás y cuidar el resultado. Nosotros estamos preparados para lo que nos puedan plantear y depende de nosotros para que no puedan mostrar su mejor nivel”, dijo el técnico del DIM, David González.



El juego de vuelta de la otra semifinal, Magdalena vs. Junior, será el 14 de septiembre. Unión se impuso en la ida 0-1, en Barranquilla.



