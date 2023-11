Millonarios vs Medellín, EN VIVO: siga acá gratis el minuto a minuto del juego de Liga

Millonarios y Deportivo Independiente Medellín abren el telón de la fecha 3 del cuadrangular B de la Liga 2023 II. Será un choque de punteros en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Millonarios llega golpeado al partido, luego de perder, de forma increíble, la final de la Copa Colombia el pasado jueves contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.



Los dirigidos por Alberto Gamero ganaban el título hasta el minuto 90+4, hasta que llegó el gol de Juan Aguirre, quien alargó la definición hasta el punto del penal. En la tanda, Kevin Mier se vistió de héroe y le amargó la fiesta a Millonarios que acumuló cansancio en sus piernas.

Facebook Twitter Linkedin

Nacional enfrenta a Millonarios en juego válido por la final de la Copa Colombia, hoy 23 de noviembre en estadio Atanasio girardot de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

A pesar de su traspié, Millonarios está vivo en la lucha por un cupo en la final y recibe en su casa al rival a vencer del grupo. Debe ganar para ser primero de la zona (tiene 6 puntos al igual que el DIM), pero el punto invisible favorece a su rival de turno.



Por su parte, Independiente Medellín quiere sorprender al embajador en Bogotá y busca dar un paso importante hacia la final de la Liga.



“Pensando solo en los tres puntos, nosotros no tenemos otra manera. En eso yo todavía no he evolucionado, sigo pensando siempre en los tres puntos. Más allá de que los momentos de los partidos nos van a dictar cómo jugar el partido”, dijo el técnico Alfredo Arias antes del partido.

Minuto a minuto del juego Millonarios vs Medellín

Comentarios del partido

DEPORTES