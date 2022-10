Quién iba a pensar hasta hace poco, ni el más escéptico, que Millonarios iba a estar, a dos partidos de su final de la fase todos contra todos, con riesgo de quedarse por fuera de los cuadrangulares. La realidad se le volteó al equipo de Alberto Gamero, que ya lleva seis partidos seguidos de Liga sin poder ganar. Este miércoles, contra Medellín (8 p. m. Win +), que cabalga con furia para poder entrar. El que gane, entra. Si empatan, siguen en veremos.

El partido, pendiente de la fecha 12, cita a dos equipos necesitados. A ambos les queda este y la fecha final del domingo. Ambos tienen 29 puntos. Ambos tienen opciones de entrar o no. Millonarios está hoy adentro, DIM, afuera. Lo de Millonarios es de no creer. Luego de pasearse por la Liga con imponencia, despertando elogios y admiración general, robándose aplausos y entusiasmo, se estancó, entró en peligroso bache. Son seis juegos seguidos dando tumbos.



Su técnico, Alberto Gamero, dice, defiende, asegura que no hay preocupación, que el equipo no se ha caído, que no hay problemas internos, que se van a sacudir. Pues si es tan así, hoy es el día.

Millonarios vs. Tolima.

Incógnitas azules

Sin embargo, varias incógnitas rondan al equipo bogotano. No solo es el no ganar, no solo es llevar 4 derrotas en 6 juegos, no es solo llevar apenas cuatro goles en esos juegos, es todo eso y más, es la incertidumbre de no saber si se va a levantar de esta bache, si lo hará ahora o esperará hasta el domingo como para aumentar la angustia, o si clasifica y podrá levantar el vuelo en la fase definitiva de los cuadrangulares, cuando hay rivales que, por el contrario, vienen en ascenso, jugando bien, mejor, con goles.

Por todo eso, este partido es para Millonarios como si se le adelantarán los cuadrangulares, sin saber si los jugará.



Es un partido vital, por los puntos y por la confianza que anda minada en el equipo. Es que por más de que Gamero defienda que en estos seis partidos han jugado bien, han llegado, han creado, y que no han sido superados en ninguno, como dice e insiste, la única certeza es la de la tabla, y la tabla dice que pasó de ser líder a caer al séptimo lugar.

¿Y cómo está Gamero con todo esto? “Cabizbajo no estoy. Tenemos dos partidos, dependemos de nosotros”, dijo el sábado pasado tras la derrota contra Deportes Tolima. “En el grupo no hay rencillas ni problemas. Hay amistad. Estamos en este bache que nos cogió. Vamos a hacer el esfuerzo para clasificar y pelear la Copa”, agregó.

En algo tiene razón, la pelota no les entra, y lo imposible es que le toque a él entrar a hacer la tarea que no se hace. Los tiros a los palos son recurrentes, los arqueros rivales se crecen contra Millonarios, y hasta la mala suerte ronda al equipo. El infortunio juega de camiseta azul.

Millonarios vs. Pereira.

Y para colmo, las lesiones también han sido una constante, una amenaza. El sábado no pudo estar Mackalister Silva, cerebro del equipo y el que impone liderazgo para que el grupo no se desanime en la cancha. Ahora se lesionó el central Juan Pablo Vargas, que no dudo en aclarar que no era grave, pero no estará en esta batalla.



Y para sumarle más aristas, hay un bajón innegable en el nivel de algunos jugadores. Daniel Ruiz y Carlos Gómez, las dos perlas que hicieron estragos en gran parte del campeonato, se apagaron. Y ni hablar de Luis Carlos Ruiz, que se olvidó del trabajo de goleador.



Y Gamero, por más que se esfuerce, no tiene más explicación. “Van a decir que en todas las ruedas de prensa digo lo mismo, pero tengo que decirlo: no la metemos. Nos equivocamos en el gol”, dijo el sábado, y pues sí.

Enfrente no habrá un rival cualquiera, es un Medellín que ha tenido altibajos, momentos de autoridad y otros de impredecible fragilidad. El DIM juega bien cuando quiere. Y juega mal cuando quiere. El sábado, justo después de la derrota de Millonarios, empató en casa contra Jaguares, el que hubiera sido su partido clave. Pero no.



A Millonarios le quedará una última bala si no aprovecha la de hoy, tendrá el domingo contra Alianza Petrolera, de visitante. Al DIM le tocará jugarse todo de visita contra Pasto, que tampoco está asegurado y es un duro rival. Por eso, para ambos, el de hoy es el partido determinante. Ya verá Millonarios si no se sacude y gana. Ya verá el Medellín si no aprovecha la confusión rival.

