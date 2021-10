Millonarios sigue sin poder encontrarle la vuelta a La Equidad

Millonarios volvió a sufrir en Bogotá contra uno de esos equipos a los que le cuesta sacarle puntos. Este La Equidad que está más cerca de la eliminación que de pelear en grande, que marca pocos goles, tiene la fórmula para hacerle daño. En el primer semestre le quitó un invicto y este sábado le volvió a ganar, esta vez 0-1, en un partido que deja muchas preocupaciones del lado azul.



(Lea también: El hincha del Newcastle ya dio una vuelta olímpica (Último tango)

Millonarios ha hecho una campaña muy buena a lo largo del semestre, pero habia dos dudas alrededor de lo que le podía pasar: uno, que no tiene una nómina amplia y que trabaja con lo justo, y dos, que le cuesta mucho cuando el rival se le encierra. Y las dos cosas se juntaron este sábado.

Millonarios se vio muy afectado por las bajas

Del grupo base habitual, Millonarios tenía cuatro bajas: perdió a los dos centrales, Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, ambos por problemas físicos, y Hárrison Mojica y Daniel Ruiz, ambos expulsados en las dos fechas anteriores. Y eso obligó al técnico Alberto Gamero a desbaratar un esquema que le ha funcionado.



Las bajas de Llinás y Vargas lo obligaron a apelar a Stiven Vega como central y poner a su lado a Andrés Murillo. Y con esas modificaciones, el funcionamiento del medio campo es otro, pues Daniel Giraldo no tiene la misma facilidad para salir jugando y porque Vargas también ayuda en función ofensiva.



En Envigado, en la fecha pasada, Gamero guardó a todo su arsenal ofensivo. En Bogotá regresaron casi todos, pero no tuvieron facilidad para atacar. Y en eso tiene mucho mérito el plantel del DT Alexis García, en un estilo que a muchos no les gusta, pero que el reglamento no castiga: armó una defensa de cinco y llenó el ancho del campo, y así anuló la salida de Bertel y, sobre todo, de Román.



Así las cosas, Millos tuvo que apelar a Yuber Quiñones, un jugador interesante, con habilidad y con media distancia, aunque debe aprender a dosificarla, y a Émerson Rodríguez, que no anda en buen momento. Mackalister Silva tuvo varias malas entregas y Fernando Uribe terminó aislado.



(Además: Fichar técnico de cartel: una apuesta con sus riesgos)



Con todo y eso, Millonarios remató mucho, pero no remató: mucho tiro desviado, mucho bloqueo de La Equidad y poca claridad. Fueron 18 intentos, de los cuales solo cinco fueron al arco.

Gamero perdió a otros tres jugadores

Para completar, Millonarios sufrió otras dos bajas por lesión a lo largo del juego: Román no salió del camerino para el segundo tiempo y en su lugar entró Elvis Perlaza. Y más adelante, Quiñones, el más destacado del equipo este sábado, se fue resentido, y en su lugar entró Jáder Valencia, un jugador de otro tipo de fútbol.



La Equidad, que jugó 66 minutos sin delanteros, que jugó al filo del reglamento y que hizo maestría en manejo del cronómetro, terminó encontrando el gol de la victoria, con un remate de David Camacho con algo de fortuna: el balón desvió en Andrés Murillo y desubicó al portero Esteban Ruiz.



Gamero jugó a la desesperada, sacó a Giraldo, metió a otro delantero, Ricardo Márquez, y atacó con lo que podía y como podía. Ese desespero hizo que se formara una pelea al final, en la que terminaron expulsados Guerra y Francisco Chaverra. Y en el tiempo de reposición, Márquez estrelló un balón en el poste y luego, Román, el portero de La Equidad, celebró como si hubiera marcado el gol de la victoria una tremenda atajada a Murillo.



(En otras noticias: James Rodríguez llevaba más de diez años sin ver una tarjeta roja)



Millonarios no va a perder el segundo lugar en esta jornada. Pero ya son dos derrotas consecutivas, algo que no le sirve en la búsqueda de un cupo a la Libertadores por reclasificación. Y lo más complicado: ratifica la sensación de que, más allá del equipo base, la nómina es muy corta y eso le puede costar de cara al futuro.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc