La derrota 3-2 de Millonarios contra el América es cosa del pasado y ahora el plantel está centrado en otro objetivo, el de recuperar el liderato del campeonato en el partido de este viernes frente a La Equidad.

El DT, Alberto Gamero, presenta varios inconvenientes para armar a su equipo, sobre todo en la parte defensiva, algo que preocupa al DT.



Bajas azules



El tema es que Andrés Felipe Román y Elvis Perlaza sufrieron problemas físicos en el Pascual Guerrero y no estarán en el juego contra La Equidad.



Tampoco está listo Omar Bertel, quien afronta la recta final de su recuperación, por eso José Cuenú y Ricardo Rosales entraron en convocatoria de Gamero para el compromiso crucial.



En la delantera destacan los regresos de Diego Herazo y Yúber Quiñones, quienes no viajaron la semana pasada a la capital vallecaucana y están listos para darle una mano al elenco bogotano.



El último partido entre los dos equipos fue en octubre del 2021, ese día La Equidad ganó de visitante, 0-1, con tanto de David Camacho



Millonario no le gana a su rival de turno desde agosto del 2019, cuando Jorge Luis Pinto era el entrenador del equipo.



