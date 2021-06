Atención: el reporte arbitral tras la pelea en Millonarios vs. Junior

La semifinal de la Liga 2021-I entre Millonarios y Junior de Barranquilla se vio empañada por la pelea que se dio al final del partido en el que el equipo bogotano logró la clasificación, tras ganar por 2-0 y remontar el 3-2 del partido de ida.

Varios integrantes del Junior se fueron a buscar a Elvis Perlaza y Ricardo Márquez, jugadores de Millonarios, quienes, supuestamente, se habrían burlado de sus rivales. El tema siguió en el camerino local, donde se metieron a agredirlos.



Alberto Gamero, técnico de Millonarios, salió a pedir perdón por lo ocurrido. “Me disculpo con el fútbol colombiano. Eso no puede pasar: se equivocó Millonarios, se equivocó Junior; ese espectáculo en una semifinal no se puede dar, hay que saber celebrar y aceptar una derrota, hubo cosas bochornosas”, dijo el DT, en una entrevista con Win Sports.



La Comisión Disciplinaria del campeonato, que se reúne este martes, estudiará el caso. Podría haber un fuerte castigo para los involucrados. En el caso de Millonarios, ya perdió por expulsión a Breiner Paz y Felipe Banguero, ambos por roja directa. La de Paz fue en acción de juego, a los 22 minutos.



El árbitro Jorge Tabares ya presentó el informe de lo ocurrido. Reportó a Márquez por gestos ofensivos. También a los jugadores del Junior Sebastián Viera, Homer Martínez y Willer Ditta por “agresión a un miembro del cuerpo técnico rival”, y a Didier Moreno por “conducta violenta”.

"Después de finalizado el partido el jugador #7 RICARDO MÁRQUEZ del equipo millonarios realiza gestos ofensivos y celebrando de forma provocadora a los adversarios. Generando así una confrontación colectiva en reacción a la provocación en la celebración del jugador MARQUEZ" — Simón Dávila (@Simon_Davila) June 14, 2021

De confirmarse lo reportado por el árbitro, este sería el castigo, según el Código Dis ciplinario: "Suspensión de cuatro (4) a diez (10) fechas y multa de treinta (30) a cuarenta (40) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas etc.) contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido".



Márquez, por su parte, tendría este castigo, de acuerdo con el Código: "Suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y multa de veinte (20) a treinta (30) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u

otras personas que no sean oficiales de partido".



