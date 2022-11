Millonarios y Junior quieren pensar en los cuadrangulares, en el grupo que les tocó compartir y en el que se sacarán chispas para ir a la final de la Liga, pero antes de eso tienen otra rivalidad pendiente, un duelo final y con un trofeo en el medio: la disputa de la Copa Colombia, en El Campín, este miércoles desde las 8 p. m. (TV de Win +), y con la ventaja del equipo costeño, 1-0.

Así que antes de planificar las finales, tienen que pensar en este partido definitivo, y los dos van por el título. Luego sí mirarán cómo quedan de cara a los cuadrangulares, con qué ardor y con qué deseo de revanchas. Primero lo primero. Lo primero es ahora.



Este título no lo pueden minimizar porque representa asegurar un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, y porque representa, también, asegurar algo, sin saber lo que pueda pasar en el remate de la Liga. Millonarios no se imagina con las manos vacías en diciembre. Junior no se ve sin un trofeo.

Necesidad azul

Milllonarios ganaba 2-0 y pudo seguir de largo. Al final, Santa Fe le volteó el clásico.

Millonarios se juega mucho. Este es el partido para confirmar que ya se levantó del bache amargo que tuvo en el último tiempo, cuando estuvo nueve partidos, incluida la final de ida de la Copa, sin ganar. Vino a sacudirse el fin de semana, cuando venció a Alianza Petrolera y clasificó a los cuadrangulares, pero lo de hoy es especial, es una final. En Millonarios nadie quiere preguntarse qué pasa si no ganan, si dejan ir el título en Bogotá, si alargan esa mala racha de no poder ganar en la capital. Sería un drama, y no quieren ni mencionarlo. Solo piensan en la gloria y que con el título ya en la vitrina podrán preparar el remate de la Liga.



“Veo el equipo más tranquilo y suelto, y con optimismo de darla vuelta olímpica en El Campín. Ojalá lo logremos”, dijo ayer el técnico Alberto Gamero.



Millonarios no podrá contar con el volante Juan Carlos Pereira, expulsado en el juego de la semifinal contra Medellín y quien no ha pagado la sanción. Será una baja de peso: Gamero estudia su reemplazo entre Llinás, Victoria y Silva.

Junior, con la ventaja

Junior vs. Unión Magdalena

Para Junior, es una situación similar, porque su nivel en la Liga ha estado lleno de altibajos, no ha convencido, lleva a cuestas un cambio de entrenador, con la llegada de Julio Comesaña. Esta Copa es un trofeo que Junior no se puede dar el lujo de dejar pasar. Además, gana la serie 1-0, lo hizo hace más de un mes, el 28 de septiembre, con gol de César Haydar.



Junior ha aguantado todas las críticas, pero hace oídos sordos, la clasificación a los cuadrangulares, de manera extrema, levantó el ánimo del equipo, que ahora solo piensa en demostrar la verdadera fuerza del Junior para pelear los dos títulos. “Esperamos una actuación para ganar la Copa. Siempre es mejor tener ventaja de un gol a no tener nada. No es definitivo, pero es una ventaja”, dijo el técnico Julio Comesaña, quien además confirmó que el volante Fabián Sambueza no alcanzó a recuperarse y no estará disponible.



Millonarios y Junior se verán tres veces las caras en este remate de año, y el juego de hoy será el punto de partida de esa rivalidad: el que gane se encumbra, el que pierda quedará con sangre en el ojo para pelear en la Liga.





