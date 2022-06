Millonarios necesita ponerse de pie y recuperar el buen andar que traía, ese que fue interrumpido por el tropiezo que sufrió el sábado, en Barranquilla, con esa caída de último aliento que tanto le dolió. Vuelve a enfrentar al mismo rival, a ese Junior que le hizo zancadilla, solo que ahora será a otro precio pues el equipo de Alberto Gamero juega en su casa (6:15 p. m. TV de Win +), donde es fuerte, no da tregua y aprieta el paso para ir a la final.

Millonarios, a recuperar la esencia

Junior vs. Millonarios. Foto: Carlos Capella. Agencia kronos

En Millonarios saben que nada está ganado, que haber sido primeros en la fase todos contra todos no es garantía, que haberle empatado a Nacional en Medellín fue valioso, pero aún no es suficiente, que haber perdido con Junior encendió las alarmas, que hay flaquezas defensivas que angustian, que hay un vacío enorme dejado por Juan Pablo Vargas...



Gamero sabe todo eso mejor que nadie, pero también sabe que su equipo es capaz de levantarse, quizá con más fiereza que la que traía, sabe que sus dirigidos quedaron ardidos por lo que pasó en Barranquilla, sabe que en su casa es un Millonarios al cuadrado, reforzado en cuerpo y mente, sabe que esa afición empuja al ritmo de 30.000 latidos, y todo eso lo sabe él, falta que en la cancha lo sepan los jugadores, que no haya confusiones, que no haya nuevos tropiezos, que el equipo vuelva a andar como sabe.

“Ellos saben que este partido es de vida o muerte”, anticipó ayer Gamero, en Caracol Radio. Y así es, porque ganar sería dar un paso enorme. Pero no hacerlo sería comprometerse seriamente, sobre todo porque el sábado enfrenta a Nacional, en otra dura batalla.

La gripa azul

Alberto Gamero, DT de Millonarios. Foto: Millonarios fc

Gamero no cuenta con su ejército completo, o al ciento por ciento, como quisiera para estas instancias. No solo porque se le fue Vargas, sino porque un resfriado inoportuno se esparce. Andrés Llinás viene de gripa en gripa, y Juan Carlos Pereira también, Gamero dijo que ambos jugaron así en Barranquilla, no era una excusa, pero tenía que decirlo, y para colmo, la gripa atacó ahora a Larry Vásquez, que está en duda para hoy, y para más, no sabe si dejara de central a Andrés Murillo, que en Barranquilla jugó como si también estuviera agripado, o meter a Cuenú.



Ah, pero hay una más, el delantero Diego Herazo terminó lastimado en ese juego, un desgarro, así que sería un soldado menos para la batalla contra Junior.



Lo más importante, o lo más positivo, es que Gamero no se engaña: tiene claro que su equipo no jugó como sabe y la tarea es que vuelva a ser el de siempre. “No hicimos un buen partido en Barranquilla, pero la idea es hacer las cosas como las veníamos haciendo. No anduvimos bien. No le vi fogosidad, ni la chispa que tiene el equipo afuera y de local, no le vi la velocidad... Junior va a jugar bien, pero nosotros también, será un partido a la par, y ganará el que cometa menos errores”, dijo el entrenador.



Millonarios tiene el panorama claro, sigue teniendo gran opción de ir a la final, la tiene en casa, tendrá que ganar estos dos partidos contra Junior y Nacional, dos pruebas de fuego. La consigna de Gamero es que su equipo esté en pie, que recupere el fútbol y la memoria, que vuelva a ser ese Millonarios imponente, que a Junior le cueste, no solo el clima y la altura, sino la atmósfera de las tribunas y la asfixia que el propio equipo azul le pueda propinar en la cancha.



“Los partidos hay que jugarlos, pero nosotros tenemos dos partidos donde tendríamos que sacar la diferencia. Al hacer respetar la casa, podremos manejar el grupo, comandarlo y esa es la idea. Buscar la posibilidad que contra Bucaramanga estemos liderando la zona”, agrego el entrenador de los embajadores.

Así que esas son las premisas de Gamero: ¡fogosidad!, ¡chispa!, ¡velocidad! Ellos ya lo saben, seguramente el DT les hará un recorderis antes de salir a la cancha del estadio El Campín a levantarse, a apretar el paso y a desquitarse, para que el camino hacia la final vuelva a teñirse de azul.

¡Mañana tenemos una cita en El Campín! ¡Vamos todos unidos! 💙⚽️🔝🏟



Ellos son los 20 jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar mañana al Junior en casa y con nuestras gente. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔵⚪️ pic.twitter.com/bWR4mnc5Oa — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 7, 2022





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

