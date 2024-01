Millonarios y Junior se juegan el primer título del año: la Superliga

La diferencia es mínima, un solo gol, y la tensión es máxima_ historia y orgullo. Millonarios y Junior definirán en El Campín el nuevo campeón de la Superliga colombiana. Ambos tienen la obligación de pelear por el primer título del año, de ganarlo. Ninguno quiere un tropiezo tan temprano. Uno de los dos tendrá el primer festejo de la temporada.



(Le puede interesar: Alberto Gamero da su estrategia para remontar la Superliga contra Junior)

Junior ya sacó la ventaja en su casa, en el estadio Metropolitano, es una ventaja cortica, apenas de 1-0, pero es ventaja y la defenderá como un tesoro en Bogotá. Con ese gol, anotado por Carlos Bacca, Junior partirá ganador cuando salga a la cancha. Será tarea de Millonarios igualar la serie, marcar el tanto que le quite la presión.



Ambos son favoritos, ambos tiene ropa para lucir en esta final: Junior con su nómina recientemente campeona de la Liga y con refuerzos de lujo como Yimmi Chará, Víctor Cantillo, Marco Pérez y Rafa Pérez. Es un equipo pesado, que luego de ganar el partido de ida a Millonarios arrancó con victoria en la Liga contra Bucaramanga, 2-0. En ese partido Bacca volvió a marcar, para ratificar que está en estado de gracia, que todo lo que toca es gol. Bacca será el arma principal con el que Junior quiere celebrar corona en Bogotá, pero no el único.

Facebook Twitter Linkedin

Junior vs. Millonarios en la ida de la Superliga. Foto: FOTOS JAIRO RENDÓN/AGENCIA KRONOS



“Son juegos muy cerrados, no hay diferencias. Nosotros vamos a tratar de recuperar al grupo y gestionar la nómina para llegar fuertes a Bogotá y encontrar al equipo que pueda sumar en condición de visitante y ganar el título”, dijo Arturo reyes al hacer su balance de la victoria en el juego de ida.



Millonarios no podía llegar más motivado a este partido. Le precede una imponente victoria contra el Independiente Medellín, 5-0, el pasado domingo en Bogotá. 5-0 para ratificar que este equipo no se anda con rodeos, que es un Millonarios que varía sus formas, pero saca a relucir su efectividad. Esos cinco goles son un aviso para Junior, un anuncio de que ese equipo azul puede ser demoledor cuando se lo propone y cuando encuentra a un rival dormido. “Necesitábamos un triunfo de estos y ojalá nos dé un envión anímico para el día miércoles”, dijo el técnico Alberto Gamero luego del triunfo contra el DIM, consciente de que su equipo tiene la mentalidad, las ganas y las fuerzas para remontar la Superliga.



En ese partido del domingo Millonarios varió su esquema táctico. Como no tenía ni a Daniel Ruiz ni a Daniel Cataño, y a Mackslister Silva lo tenía en el banco de suplentes, se la jugó con dos atacantes de área, con Leo Castro y Santiago Giordana, y la pareja funcionó. Gamero demostró que esa alternativa puede ser un arma de peligro para sus futuras confrontaciones. O sale con su par de fieras de ataque y un juego frontal, o con uno de sus creadores –como Silva– que le dé la dosis de pausa. Si es con dos delanteros, Gamero advierte: “Si repetimos esta estructura, tendremos que corregir unos errores. Es una de las alternativas. Faltan movimientos, mecanismos, pero es una de las opciones que tenemos”.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Junior en la Liga Betplay. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Millonarios y Junior siempre será un partido atractivo, un choque que saca chispas cuando juegan en Barranquila y desata truenos cuando juegan en Bogotá, un duelo de dos equipos ambiciosos, que van por todo en esta temporada. Será la confrontación de un Millonarios que quiere demostrar que en su casa, la que estará repleta, no se le ofende, y un Junior que quiere hacer dicha ofensa. Quedan 90 minutos de una final de diferencia mínima y máxima presión.

¡Mañana todos a El Campín por la SuperLiga! 🏟️💙🔥



⚽️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Junior en el juego de vuelta de la SuperLiga. ▶️ https://t.co/cqQYn0Gdgw pic.twitter.com/Gu8333pUuK — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 24, 2024



Millonarios vs. Junior

8 p. m.

TV: Win +





PABLO ROMERO

DEPORTES

Más noticias de deportes