Millos espera por los goles de Uribe, para sellar la clasificación

La clasificación de Millonarios está casi asegurada. 29 puntos en la tabla lo tienen bien ubicado, de segundo y detrás del líder Nacional. El equipo azul marcha con buena forma, acaba de vencer a Santa Fe en el clásico, y ahora se prepara para enfrentar a otro duro rival, al Junior, este sábado en el estadio El Campín (8:10 p. m. TV de Win +).



Sin embargo, no todo es color de rosa en Millos. Hay un temita que genera inquietud en la hinchada y en el técnico Aberto Gamero, y es que su goleador, Fernando Uribe, quien pelea por el botín de oro en esta temporada, anda con el arco cerrado. Ya son cinco partidos los que lleva sin poder convertir, afortunadamente el equipo tiene gol por otros medios, con sus volantes y hasta defensores, pero Gamero espera que su artillero recupera la confianza.

Fernando Uribe quiere regresar al gol



Uribe no pasa su mejor momento, y no es que lo haga mal, es que no ha vuelto a hacer goles y al goleador lo miden con eso, con anotaciones. En el clásico del fin de semana pasado, Uribe dio una sutil muestra de su talento, al asistir de taco a su compañero Daniel Giraldo en uno de los goles embajadores. Ahí el delantero marca diferencia, demostrando que si no está fino en el remate final, puede aportar de otra manera.



En todo caso, un taco no logra esconder que Uribe está ansioso por volver al gol. Ese es su estado natural. Este año lleva 17 tantos, y en esta temporada, va en 6. Persigue a Jefferson Duque, que tiene 8, y a Byron Garcés, que tiene 7.



Uribe le ha anotado a Pasto (dos goles), Medellín, Patriotas y Bucaramanga (dos goles). Pero no pudo contra Huila, ni contra Jaguares, ni contra Águilas, ni contra América ni contra Santa Fe. Eso sí, a Junior lo conoce bien, le anotó en la semifinal del semestre anterior, tanto en Barranquilla como en Bogotá. Ese es su mejor antecedente para motivarse, para desahogar hoy sus goles.

Millonarios mira la reclasificación

La fiesta fue azul en El Campín. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Gamero insiste en que a Millos aún le falta; por ejemplo, quiere que tenga más posesión de balón, y no dejar que el rival lo complique. A eso le va a apostar contra Junior, cuando quiere que su equipo salga a proponer y a buscar los tres puntos.



Además, el equipo no solo quiere asegurar la clasificación, sino que le apunta a la reclasificación que le aseguro cupo a torneo internacional.



“Es importante sumar en la reclasificación e ir buscando cupo a la copa internacional. Este es un partido de intensidad, ellos van a querer venir a clasificar, nosotros queremos clasificar aquí. Es un rival que viene subiendo nivel. Saldremos a ganar”, dijo el DT, y confirmó que Stiven Vega regresa a la convocatoria.

Hora: 8:10 p. m.

TV: Win +



DEPORTES

