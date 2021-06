Millonarios y Junior se enfrentan en una semifinal caliente

Los duelos entre Millonarios y Junior suelen tener muchos factores adicionales que los hacen muy atractivos. El calor de Barranquilla es un punto a favor de los costeños y una tortura para los bogotanos. Y a ese aspecto, sumado a un partido que se jugó a las 4 de la tarde, le sacó provecho el equipo de Amaranto Perea, que con un 3-2 en el primer juego lleva en ventaja para buscar la clasificación a la final de la Liga.

Ahora, el que tratará de aprovechar la altitud y un horario no tan común para jugar en Bogotá, el de la 1:30 p. m., será Millonarios, que quiere romper la racha de no haberle podido ganar nunca a Junior en un duelo de eliminación directa en la Liga. El encuentro se verá por Win Sports +.



“Me voy tranquilo con lo que hicieron los jugadores, hicieron un buen trabajo; el segundo tiempo fue mejor para nosotros, intentamos y llegamos. Sabemos que tenemos con qué doblar el marcador en Bogotá”, declaró el DT de Millonarios, Alberto Gamero.



Por los lados del Junior, confían en que lo logrado en el Metropolitano les alcance para llegar a la última instancia del campeonato y esperar al vencedor de la serie entre Tolima y La Equidad. El primer juego de esa semifinal, en Ibagué, terminó 1-1. El partido de vuelta será mañana, en el estadio Metropolitano de Techo.



“La victoria es lo más importante, después si nos quedamos cortos en el marcador, son circunstancias del juego, no es fácil hacerle 5 o 6 goles a Millonarios. No hay intranquilidad, la ventaja es buena, son tres puntos y trataremos de pasar de ronda en Bogotá”, dijo el asistente técnico del Junior, Luis Grau, luego del primer partido. Perea no se presentó a esa conferencia de prensa por motivos personales.

Ambiente caliente

A los factores climáticos, los jugadores también le han sumado algo de picante con sus declaraciones. El argentino Fabián Sambueza, quien fue una de las grandes figuras del Junior, tuvo incluso la posibilidad de anotar un gol más.



Sambueza expresó después del duelo que su equipo fue superior e incluso consideró que las dos anotaciones de Millos fueron inmerecidas.



“(Los goles) fueron prácticamente de suerte... En el segundo hubo rebotes, el primero fue con dos toques desde el arco e hicieron el gol”, señaló Sambueza.



En redes sociales, como era de esperarse, reaccionaron los hinchas embajadores, pero a ellos se les sumó un jugador del plantel.



El viernes, Juan Carlos Pereira le dejó un recado al exjugador de Santa Fe: “2 cosas. 1) gracias a todos los que me han enviado un mensaje de apoyo. 2) ¿fue suerte?... acá nos vemos el domingo”.



El mediocampista cartagenero no pudo disputar el partido de ida, debido a que al parecer fue uno de los cuatro contagiados que reportó el club por covid-19. Otro de los supuestos afectados, el lateral derecho Elvis Perlaza, ya estaría disponible para actuar de nuevo con Millonarios.



DEPORTES

Con Futbolred