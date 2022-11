Copita es copita (Meluk le cuenta...)

Había un programa en el viejo canal Fox –ahora parte del musculoso ESPN–: Tenis Pro. Lo hacían unos tenistas argentinos del circuito ATP (Gaston Gaudio, Mariano Zabaleta y Juan Ignacio Chela, si mal no recuerdo) que mostraban la intimidad en los cuartos de hotel, en los aeropuertos, en los vestuarios, en los entrenamientos.



Una vez, dos de ellos jugaban una final de dobles (ya, un segundo plato) de un torneo de menor categoría (250, ya otro segundo plato).



En camino al club, en el microbús, ambos gritaron: “¡Vamos, que copita es copita!”. Toda la razón: copita es copita.



'Copita es copita'

Junior. Foto: ALEJANDRO MATIAS/AGENCIA KRONOS

Traigo el cuento a cuento de la final de hoy de la Copa Colombia, que va ganando Junior 1-0. Es apenas una obviedad, una perogrullada, que siempre es mejor ganar.



¿Cómo no va a ser mejor tener en el bolsillo un billete de 100.000 pesos a no tenerlo?



¿Cómo no va a ser mejor tener un millón de pesos en la cuenta a no tenerlo?



El agua moja: “Es mejor ganar que perder”, dijo el sabio Yogi Berra.



Pero esta Copa Colombia, que es ya un segundo plato (como lo es en todos los países, ¡no nos vamos a meter mentiras!), no es ni para Millonarios ni para Junior la salvación de la temporada. El único y verdadero objetivo de los equipos grandes, como lo son ambos, es ganar la Liga, que es la que cose estrellas en el escudo.



¿Es un premio de consuelo? No, tampoco. Es otro torneo, con otro valor e importancia. La cosa es simple: el campeón de la Liga va a la Libertadores. El que gane esta noche va a la pre-Libertadores, que en un eufemismo mercantil ahora es llamada “primera fase”.



Esta final de Copa entre Junior y Millonarios es hoy un partido por el honor entre ambos y sus hinchadas, y servirá para fortalecerse o debilitarse para los cuadrangulares semifinales de la Liga, en los que volverán a enfrentarse.



Hoy, obvio, hay que ganar el trofeo que está en juego, pues como bien lo dijeron los tenistas argentinos en la tele: copita es copita...

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@MelukLeCuenta

