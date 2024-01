Junior recibe inesperada noticia antes de la final contra Millonarios: lío para Reyes

Todo es felicidad en el Junior de Barranquilla, el equipo 'tiburón' debutó con victoria (2-0) contra Atlético Bucaramanga, en la Liga colombiana, y está a 90 minutos de quedarse con el primer título del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).



Los goles de Yimmi Chará y Carlos Bacca en el segundo tiempo, le dieron la alegría que necesitaban los hinchas en las gradas del estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahora deben cambiar la página y concentrarse para la final de vuelta de la Superliga contra Millonarios.

Junior de Barranquilla Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Rafa Pérez estaría en la final contra Millonarios

Este lunes se conoció que la novela San Lorenzo de Almagro, Rafa Pérez y Junior de Barranquilla podría terminar en buen puerto y le permitiría al jugador ser inscrito para la Superliga y la Liga colombiana.



Según reveló el periodista Mariano Olsen, el cuadro barranquillero llego a un acuerdo con el club argentino para evitar problemas legales por Rafa Pérez. Todo parece indicar que Junior pagará por el traspaso del defensor cartagenero.



Después de que se haga el pago del Junior, San Lorenzo le depositará a Rafa Pérez el dinero que le adeuda de sueldo y el futbolista retirará la demanda en la Fifa contra el 'ciclón'. Así las cosas, los argentinos enviarían toda la documentación necesaria para que el central sea inscrito.

Festejo de Junior. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Por qué se dio el problema Rafa Pérez y San Lorenzo?

Junior anunció el pasado 4 de enero el fichaje estelar de Rafa Pérez, que había aterrizado en Barranquilla antes de finalizar el 2023 para realizarse las pruebas médicas, y firmó contrato con Junior como agente libre, a pesar de tener contrato en vigor con San Lorenzo (hasta diciembre de 2024), eso explicaron desde Argentina.



La prensa del sur del continente reveló que el jugador y el 'ciclón' venían con serios problemas desde hace algunas semanas que llevaron a Rafa Pérez a considerarse jugador en libertad de acción.



Según alegaba el jugador, San Lorenzo le adeudaba cerca de 110.000 dólares y le había incumplido hasta en dos ocasiones unos acuerdos de pago. Desde la directiva del equipo de Almagro indicaron que el dinero fue consignado al jugador y la deuda no existía.

🎥| ‘Hace bastante tiempo anhelaba el regreso y ahora gracias a Dios ya estoy acá’ - Rafa Pérez.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/7f3owZdmrY — Junior FC (@JuniorClubSA) January 3, 2024

“Entiendo al hincha, pero no sé por qué el presidente (Marcelo Moretti) sale a afirmar cosas que no son. No voy a comprometerme contractualmente si están al día conmigo. Comprendo que el presidente es una persona que recién llega al cargo, pero al hincha hay que ponerlo en contexto de la realidad. Pagó solo el 10% de la deuda. A la gente hay que decirle la verdad”, dijo en el momento de su fichaje el defensor.



Sin embargo, todo parece que está resuelto para que esté en la final de vuelta de la Superliga colombiana contra Millonarios, el próximo miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Esto provocaría que el técnico Arturo Reyes tenga un agradable problema y un dilema para la defensa que presentará en Bogotá. Jermein Peña y Emmanuel Olivera han demostrado gran rendimiento en la zaga defensiva (no han encajado goles en los dos partidos de la temporada), pero el nombre y la experiencia de Rafa Pérez pesa y empuja para que sea titular.

HAROLD YEPES

DEPORTES

